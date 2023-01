Petr Pavel je na prvním místě, předběhl Andreje Babiše

OK

První kolo prezidentských voleb ovládl po sečtení více než 99 procent okrsků generál ve výslužbě Petr Pavel, který se s průběžným ziskem 35,21 % hlasů umístil na prvním místě. Druhou pozici má bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš s průběžným ziskem 35,18 % hlasů. Vyplývá to z volebního serveru ČSÚ. Volební účast činila 68,23 procenta.

Babiš si dlouho držel vedení, v napínavém závěru sčítání jej však Pavel začal dohánět a nakonec jej z prvního místa sesadil. „Mám velikou radost. Je to tak těsný rozdíl, že to vidím spíš jako těžkou práci do druhého kola,“ komentoval průběžné výsledky Pavel.

S velkým odstupem na třetím místě skončila Danuše Nerudová, která získala necelých 14 procent hlasů. Oznámila, že v druhém kole podpoří Petra Pavla, Andreje Babiše označila za „zlo“. Podporu Pavlovi vyjádřili také Pavel Fischer a Marek Hilšer.

„Záleží mi na zachování demokratických hodnot v této zemi. Řekla jsem, že Petra Pavla do druhého kola podpořím. A to platí. Čekají ho nesmírně náročné dva týdny. Já i můj tým jsme ochotni mu pomoci,“ napsala Nerudová.

Andrej Babiš svým voličům poděkoval na Twitteru. Na jeho vystoupení na tiskové konferenci se stále čeká.

