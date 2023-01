Princ Harry má detaily o královské rodině na dalších 400 stran. „Nikdy by mi neodpustili, kdybych řekl všechno“

OK

Nová kniha prince Harryho údajně měla být dlouhá 800 stran, tedy dvojnásobek toho, co nyní vydal.

Princ Harry po vydání své nové knihy Spare řekl, že má dostatek materiálu na napsání dalších memoárů. Některé okolnosti kolem královské rodiny do svých pamětí nezahrnul, protože by mu jeho otec a bratr údajně nikdy neodpustili.

„Řeknu to tak: mohly to být dvě knihy,“ řekl v rozhovoru pro Daily Telegraph s tím, že první návrh měl 800 stran, dvojnásobek konečného 400stránkového rukopisu. Dodal, že od členů královské rodiny požaduje omluvu směřující k Meghan. Na vyjádření prince Harryho upozornily britská stanice BBC i deník The Guardian.

Meghan Markle a prince Harry pri rozhovore s Oprah. Zdroj: Getty Images

Memoáry s názvem Spare vyšly 10. ledna. Ve své paměti nastínil dlouhý seznam křivd vůči královské rodině, stejně jako nevyřešené trauma ze smrti jeho matky, jeho bojů s duševním zdravím, izolovaného života, který vedl před setkáním s Meghan, a rozpadu vztahů se členy rodiny.

V rozhovoru uvedl, že je nemožné vyprávět svůj příběh bez jeho rodinných příslušníků. Hrají v něm totiž zásadní roli, a také údajně proto, že veřejnost potřebuje porozumět každé postavě a osobnosti v knize.

V Refresheru jsme tě již dříve informovali o kontroverzních tvrzeních z nové knihy. Princ Harry například promluvil o tom, že byl fyzicky napaden svým bratrem Williamem. Také se svěřil s tím, že na svůj mrazem zasažený penis použil mastičku Elizabeth Arden, mimochodem stejnou, kterou používala jeho matka Diana na rozpraskané rty.