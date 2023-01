VIDEO: Česká hokejistka slaví rekord! Na MS dala gól za neuvěřitelných 10 sekund

České hokejistce Adéle Šapovalivové se na právě probíhajícím mistrovství světa v ledním hokeji žen do 18 let povedl nevídaný úspěch. V sobotním zápase se Slovenskem v boji o 5. místo vstřelila gól za pouhých 10 sekund a stanovila tak nový rekord turnaje. Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF) o tom informovala na oficiálním twitterovém účtu, kde zveřejnila i video tohoto bleskurychlého gólu.

IIHF ovšem v příspěvku nesprávně uvedla, že gól vstřelila Lucie Velinská. Autorkou gólu je ve skutečnosti 16letá útočnice Šapovalivová.

🚨LUCIE VELINSKA SETS A NEW #U18WOMENSWORLDS RECORD WITH THE FASTEST GOAL FROM THE START OF THE GAME AT 0:10@narodnitymzen #U18WomensWorlds pic.twitter.com/qNvw1dKA93