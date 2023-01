„Jedna z nejkrvavějších bitev celé války.“ Ruská armáda tvrdí, že obsadila Soledar, Zelenskyj to popírá

Zprávy ruské armády i amerického Institutu pro studium války (ISW) naznačují, že po dlouhé bitvě Rusko dobylo ukrajinské solné město Soledar v Doněcké oblasti. Jejich stanoviska se ale liší. Zatímco tamní ministerstvo obrany to označilo za důležitý krok pro svou ofenzívu, podle zprávy amerického Institutu pro studium války (ISW) zatím nedošlo k bezprostřednímu obklíčení nedalekého většího města Bachmutu, které se Rusové pokoušejí dobýt už řadu měsíců.

„ISW nadále soudí, že dobytí Soledaru – osady menší než 5,5 čtvereční míle – neumožní ruským silám převzít kontrolu nad kritickými ukrajinskými pozemními komunikačními linkami (GLOC) do Bachmutu ani nezlepší pozici ruských sil k obklíčení města v krátké době,“ oznámil ISW ve své zprávě. Podle BBC byla bitva o Soledar jednou z nejkrvavějších během celé války.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a generální štáb ukrajinských ozbrojených sil však mimo jiné v pátek v noci uvedli, že boje o Soledar i další města na východní Ukrajině stále pokračují. Popřeli tak ruská tvrzení, že město již spadá pod kontrolou Ruska.

Ani podle analytiků nejde o operačně významný vývoj. „Je naivní si myslet, že z otevřených zdrojů a z informací médií bude veřejnost informována o situaci na bojišti. Informace o tom budou až s poměrně delším časovým odstupem,“ uvedl pro ČT24 plukovník v záloze Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany.

Jak upozorňuje server Meduza, dobytí Soledaru by pro ruskou stranu znamenalo víc než vojenský a politický úspěch. Otevřelo by to možnost pro obsazení Bachmutu, vzdáleného asi deset kilometrů jižně od Soledaru, a Siversku, vzdáleného asi dvacet kilometrů severně. Další postup by tak mohl směřovat k dálničnímu uzlu v Krasne Hore severně od města a k opevněnému prostoru v obci Kliščijivka na jihu.