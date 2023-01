Janeček napsal své jméno na volební lístek Petra Pavla, nejspíš ho tak podpořil. Připomínáme, jak volit

OK

Janeček vyvěsil na Twitter svou fotku s volebním lístkem Petra Pavla, jehož jméno škrtl a napsal tam to své. Neuznaný kandidát na prezidenta však nejspíš lístkem stejně, pokud ho opravdu vhodil do urny jako protestní, podpořil Pavla.

Neuznaný kandidát na prezidenta Karel Janeček se podle informací na jeho sociálních sítích dostavil k prezidentským volbám. V pátek se vyfotil ve volební místnosti s volebním lístkem Petra Pavla v ruce, na nějž napsal své vlastní jméno a kandidátovo jméno přeškrtl. K tomu napsal: „Jak volit ve volbách spravedlivých i těch druhých?“ Pokud tento lístek s úmyslem protestu opravdu vhodil do urny, stejně by s největší pravděpodobností přiřkl platný hlas Pavlovi.

Janeček sdílel fotku se svým upraveným lístkem na internetu v pátek po třetí hodině. Neuvedl, jestli jej nakonec do volební urny vhodil, nebo ne. V případě, že by ale v urně lístek skončil, byl by nejspíš platný.

Jedná se totiž o podobný případ, o kterém jsme informovali v září v rámci senátních voleb. Předseda SPD Tomio Okamura informoval média a veřejnost o tom, že v pátek odvolil protestním hlasem, jelikož prý volební lístek „škrtl, natrhl a vybral v něm kandidáta do Senátu za Spolu Jiřího Růžičku, kterému tak snížil procentní výsledek“. Tento lístek by však také měl být platný.

Podle volebního zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky, je totiž volební lístek neplatný pouze v momentě, pokud není na předepsaném tiskopise, je přetržený nebo není vložený do úřední obálky. Hlas je také neplatný, pokud se v obálce objevuje více lístků.

„Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. Ve prospěch kandidáta se počítají i takové hlasovací lístky, na kterých volič provedl různé opravy, pokud jsou z nich patrné potřebné údaje.“ říká však zákon. Na fotce jsou Pavlovy údaje zřetelně vidět a lístek se zdál nepoškozený. I tak by ale nejspíš platnost v takovém případě posuzovala okrsková volební komise.

Janeček by možná stejně volil Pavla

Je také nutno dodat, že se Janeček veřejně vyjádřil k Petru Pavlovi jako ke „kandidátovi, který je sice zlo, ale opravdu malé“. Uvedl to v podcastu Jaké chceš Česko. „Já jsem napsal na svém blogu, že nejsem rozhodnut. Kdybych volil menší zlo, tak jsem vysvětlil, že pan generál je symbolicky špatně. Nechtěl bych ho volit, nesouhlasím s tím. Ale z hlediska exekutivy to není špatně. Dokonce je to člověk, který se svou minulost snažil odčinit,“ řekl.

Kdyby ale chtěl volit srdcem, prý by volil Karla Diviše. „Trochu jsme spolu komunikovali, získal jsem z něj relativně dobrý pocit. (...) Nerudová, to je hrozný. Babiš, to nebudu komentovat,“ dodal. Je tak možné, že jeho potenciální „trestní hlas“ byl zřejmě jen rozmyšlený a úmyslný PR krok.

