Avatar: The Way of Water je v klubu českých milionářů. Pokračování filmu navštívil v tuzemsku více než milion diváků

Film Jamese Camerona Avatar: The Way of Water zhlédl v českých kinech již více než milion diváků. Takových filmů bylo v existenci samostatné České republiky zatím pouze 11.

Po 31 dnech od prvního uvedení v českých kinech překonal film režiséra Jamese Camerona Avatar: The Way of Water návštěvnost jednoho milionu diváků. ČTK to v pátek sdělila Marta Nosková Žurková za distribuční společnost Falcon. Naposledy v tuzemských kinech překonal milionovou hranici film Bohemian Rhapsody, který byl uveden v roce 2018 a který vidělo přes 1,8 milionu diváků.

Po dobu existence samostatné České republiky má pomyslný klub filmových milionářů podle Žurkové pouze 11 členů a Avatar: The Way of Water je dvanáctým, který se k nim připojil v rekordně nejkratším čase v české filmové historii. Zároveň je čtvrtým filmem všech dob, který dokázal přinést do pokladen českých kin více než 200 milionů korun hrubých tržeb.

Milionovou hranici návštěvnosti v českých kinech překonaly také třeba filmy Ženy v běhu režiséra Martina Horského, Anděl Páně 2 Jiřího Stracha, Vratné lahve Jana Svěráka nebo Ženy v pokušení Jiřího Vejdělka. První díl Avatara z roku 2009 v českých kinech vidělo 1,36 milionu diváků.

Tříhodinové pokračování filmu Avatar, které režisér James Cameron natočil s podtitulem The Way of Water, vrací diváky zpět do světa planety Pandory. Jde o první ze čtyř plánovaných pokračování Cameronova snímku Avatar z roku 2009. Ten měl rozpočet 237 milionů dolarů, utržil dodnes téměř tři miliardy dolarů a je nejvýdělečnějším filmem všech dob. Rozpočet dvojky zůstává utajený, spekuluje se o miliardě dolarů. Znalci filmového průmyslu upřesňují, že za zmíněnou sumu se natočily až tři díly.

Pokračování v superlativech

Avatar: The Way of Water režiséra Camerona se zvládl za necelý měsíc stát i nejvýdělečnějším filmem minulého roku. Jak jsme tě informovali, od 16. prosince minulého roku se mu podařilo vydělat 1,51 miliardy dolarů (zhruba 33,7 miliardy korun), což jej také posunulo na 10. místo v žebříčku nejvýdělečnějších filmů před Rychle a zběsile 7.

Úspěch přišel i přesto, že začátek byl velmi skromný a z hlediska prodeje se úplně nevyvedl. Většinu výdělků navíc film posbíral mimo Spojené státy, a to celé dvě třetiny. A i když se jedná o druhý díl, jeho křivka prodejů se tak nechová – je stálá a neklesá, jak se obvykle děje, když lidé první týden zhlédnou pokračování filmů a pak se k nim nevrací. Je tak možné, že finanční zisk ještě poroste.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.