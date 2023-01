Prezidentské volby on-line: Zájem lidí je velký. Všichni kandidáti i kandidátka mají odvoleno

Refresher pro tebe sleduje v pátek i sobotu, co nejpodstatnějšího se v souvislosti s volbami děje. Sleduj naši minutu po minutě a buď v obraze.



- Volební místnosti jsou otevřené 13. ledna od 14:00 do 22:00 hodin a 14. ledna od 8:00 do 14:00 hodin. Voliči mohou vybírat z těchto kandidátů*kandidátek: Pavel Fischer, Jaroslav Bašta, Petr Pavel, Tomáš Zima, Danuše Nerudová, Andrej Babiš, Karel Diviš a Marek Hilšer. Pokud v prvním kole prezidentské volby nezíská jeden z kandidátů*kandidátek více než 50 % hlasů, ve dnech 27. a 28. ledna proběhne druhé kolo, do kterého postoupí už jen dva*dvě nejúspěšnější.



- Odvoleno už má stávající prezident Miloš Zeman i všichni kandidáti a kandidátka.



- Webové stránky kandidátů Petra Pavla a Tomáše Zimy čelí hackerským útokům.

17:38 - K volbám dorazila Danuše Nerudová. Všichni prezidenští kandidáti*kandidátky tak již mají odvoleno. „Už jsme velmi dlouho přešlapovali na místě,“ řekla Nerudová. (Seznam Zprávy)

17:16 - Podle ČT24 mají občané o prezidentské volby zájem. V některých okrscích se volební účast už po dvou hodinách od otevření volebních místností pohybovala kolem 20 až 30 %.

16:55 - Pokud ještě nemáš odvoleno a stále rozmýšlíš nad tím, komu vhodit svůj hlas, třeba ti v rozhodování pomohou naše rozhovory. Poslechni si rozhovor s Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou.

16:23 - Do volebních štábů Danuše Nerudové, Andreje Babiše a Petra Pavla se akreditovalo 150 až 200 novinářů a novinářek, píše ČTK. „Kapacita našeho volebního štábu je tak plná a další akreditace už nepřijímáme,“ komentovala zájem Pavlova mluvčí Eva Hromádková. Do volebního štábu jednoho z nejsilnějších kandidátů se akreditovali novináři z Česka, Slovenska, Německa, Polska, Francie, Rakouska i z mezinárodních agentur.



Ve volebních štábech budeme zítra i my. Refresher pokryje dění ve štábech Andreje Babiše, Danuše Nerudové a Petra Pavla.

16:20 - Webové stránky prezidentských kandidátů Pavla a Zimy čelí hackerským útokům. „Ruští hackeři asi nechtějí, aby se v klíčový den na moje stránky dostali voliči. Vy ale už máte dost informací, že jo?“ komentoval hackerský útok Petr Pavel na Twitteru.

Ruští hackeři asi nechtějí, aby se v klíčový den na moje stránky dostali voliči. Vy ale už máte dost informací, že jo? 😉 pic.twitter.com/ZYaILn9uOF — Petr Pavel (@general_pavel) January 13, 2023

16:07 - Na pražském Pohořelci odvolil další z prezidentských kandidátů, Marek Hilšer. Přítomným novinářům sdělil, že by pokládal za úspěch, pokud by postoupil do druhého kola. „Potřebuju každý hlas. V minulých volbách mi předpovídali jedno, dvě procenta, a měl jsem pak 8,8 procenta. Možná, že to bude méně, možná, že to bude více,“ řekl Hilšer. (ČT24)

16:02 - Senátora a prezidentského kandidáta Pavla Fischera do volební místnosti doprovodila jeho rodina. „Rozhodujeme o budoucnosti ČR. Volit je příležitost promluvit do budoucnosti naší země,“ řekl Fischer s tím, že hlas každého voliče se počítá.

Fischera do volební místnosti doprovodila i jeho rodina

15:54 - Karel Janeček se pokusil znehodnotit volební lístek. Přeškrtl jméno Petra Pavla a napsal na něj své vlastní. Takový hlas však bude i nadále platný. (Twitter Karla Janečka)

Jak volit ve volbách spravedlivých i těch druhých? 🙂 pic.twitter.com/nB9BwzQ6v6 — Karel Janeček (@janecek252) January 13, 2023

15:49 - Do volební místnosti dorazil prezidentský kandidát Jaroslav Bašta (SPD). Prezidentské klání přirovnal k referendu. „Pro mě jsou ty volby o tom, že když mě zvolí, tak se trochu změní trend, který nastoupila ČR od toho horšího k tomu lepšímu,“ řekl. (Novinky)

15:25 - Volí se také v zahraničí. „Právě teď se volí na konzulárním jednatelství v litevské Rukle. Naši vojáci mohou volit i ve vojenské základně Lešť na Slovensku, kde jsme také zřídili konzulární jednatelství,“ napsalo na Twitteru Ministerstvo zahraničních věcí.

Naši vojáci mohou volit i ve vojenské základně Lešť na Slovensku 🇸🇰, kde jsme také zřídili konzulární jednatelství.@ObranaTweetuje pic.twitter.com/eOZPMRp6kV — MZV ČR (@mzvcr) January 13, 2023

15:13 - Odvoleno má již také předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Novinářům přítomným ve volební místnosti řekl, že nesouhlasí se způsobem výběru kandidátů pro televizní debaty.



15:06 - Na obecním úřadě v Černoučku na Litomeřicku odvolil prezidentský kandidát Petr Pavel. Do volební místnosti jej doprovodila manželka Eva Pavlová, píše ČT24. „Zažili jsme degradaci prezidentského úřadu,“ komentoval prezidentské období Miloše Zemana. „Cílem je dostat se do druhého kola a ve druhém kole uspět,“ dodal Pavel.

Volební místnosti jsou otevřeny a volby zahájeny. Pojďme na to – řádně a v klidu. Nezapomeňte si vzít i flanel. 😉 pic.twitter.com/8WGdBsaFtZ — Petr Pavel (@general_pavel) January 13, 2023

14:50 - Na volby po celém Česku dohlíží Policie ČR. Zaměřuje se na preventivní opatření ve vztahu k volebním místnostem a k Českému statistickému úřadu. „Nechci to zakřiknout, ale volby samotné většinou probíhají bez bezpečnostních incidentů,“ řekl policejní prezident Martin Vondrášek. (ČTK)

14:47 - Odvoleno má již i další prezidentský kandidát Tomáš Zima. Ve volební místnosti zopakoval, že si věří na postup do druhého kola a volební účast odhaduje na 65 %. (ČT24)

14:33 - Voleb se účastní také Refresher. Půjdeš volit i ty?

14:29 - Do volební místnosti v Lánech právě dorazil současný prezident Miloš Zeman. K volbám přišel s manželkou, dcerou a doprovodem. „Volte vždy s úsměvem,“ sdělil přítomným novinářům.

Prezident Miloš Zeman volí v Lánech. @SeznamZpravy jsou na místě. Zmínil událost před 5 lety. #volbySZ pic.twitter.com/JWiYdprXKX — Jaroslav Gavenda (@GavendaJaroslav) January 13, 2023

14:05 - Jen pár minut po otevření volebních místností přišel k volbám předseda hnutí ANO a prezidentský kandidát Andrej Babiš. Spolu s rodinou odvolil podle Seznam Zpráv v Průhonicích. „Uvidíme, jak to dopadne,“ komentoval volby. „Volby jsou velice důležité, protože máme vládní koalici, pět stran, které ovládají Sněmovnu, Senát i vládu. A jsou tady tři provládní kandidáti. Myslíme si, že na Hradě by měl být někdo jiný, než koho podporuje vláda,“ dodal.

14:00 - Právě se otevřely volební místnosti po celém Česku. (ČTK)