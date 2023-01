Marek Wollner odchází z České televize, má to zabránit poškození jména ČT. Wollner chce věc řešit právní cestou

Marek Wollner odchází z České televize. Veřejnoprávní instituce o tom informovala na svém Twitteru. Tento krok má být vyústěním vzájemné dohody. Televize vyjádřila pochopení, že při tvorbě pořadu mohou vznikat vypjaté situace, a odmítla, že by ze strany Wollnera došlo k protiprávnímu jednání. Ukončení spolupráce je prý cestou, jak situaci stabilizovat.

„Náročnosti příprav takového pořadu (Reportéři ČT, pozn. red.) odpovídají i nároky kladené na jeho autory. V tomto ohledu může Česká televize rozumět tomu, že při práci na pořadu vznikají přirozeně také vypjaté situace. Je povinností České televize vytvářet pro všechny své zaměstnance takové prostředí, které je důstojné a ve kterém se cítí dobře,“ napsala ČT na Twitter.

Marek Wollner odchází z České televize… pic.twitter.com/d7HsVRAB1F — Česká televize (@CzechTV) January 13, 2023

„Jakkoli nic nenaznačuje tomu, že by došlo ze strany Marka Wollnera k jednání, jež by neslo znaky trestného činu, vnímají v tuto chvíli obě strany ukončení spolupráce jako krok, který napomůže stabilizovat situaci v redakci a zastaví poškozování dobrého jména ČT,“ doplňuje v prohlášení.

Svědectví se dostalo k více lidem, než mělo

Komise ČT se zabývala podnětem, podle kterého se měl Marek Wollner dopouštět bossingu, šikany a sexuálního obtěžování, ale nedošla k závěru, že by Wollnerovo jednání mělo být trestným činem. Komise se chováním známého novináře zabývala na podnět dramaturgyně pořadu 168 hodin Nory Fridrichové.



Server HlídacíPes dnes na základě devíti výpovědí popsal, že lidé, kteří si na chování Wollnera stěžovali a vypovídali proti němu, ani sami netvrdí, že by se mělo jednat o trestný čin. Popisují ale bossing, šikanu i obtěžování. „Nešlo o nevinné poznámky. Je to o dotecích doprovázených obscénními poznámkami a explicitními výzvami k sexu,“ uvedla pro server jedna z obětí. Na žádost o vyjádření reagoval Wollner pro HlídacíhoPsa tím, že bude záležitost řešit právní cestou.

Deník Alarm informoval o tom, že se zpráva o Wollnerově chování dostala k více lidem, než jak bylo slíbeno, a vypovídající měli kvůli tomuto čelit nátlaku. Původně totiž měly být výpovědi svědků určeny jen pro oči generálního ředitele Dvořáka. Svědectví měla napomoci k ozdravení poměrů při natáčení investigativního pořadu Reportéři ČT.

„Komise, která se zabývala podnětem na chování Marka Wollnera, svoji zprávu dokončila před Vánoci. V anonymizované podobě ji mají k dispozici generální ředitel, vedoucí právního oddělení, ředitel divize Zpravodajství a sportu a také Marek Wollner, který k ní má na základě zadání vypracovat své stanovisko. Marek Wollner, jehož se podání zaměstnankyně týká, obdržel kopii zprávy komise, v níž byly veškeré osobní údaje zcela anonymizovány a adaptovány tak, aby nebylo znatelné, kdo a co před komisí vypovídal. Kopii zprávy dostal, aby se k ní mohl písemně vyjádřit a byl tak objasněn skutkový stav a věc se mohla řešit a uzavřít,“ řekla mluvčí ČT Karolína Blinková pro server Alarm.



Marek Wollner, který od začátku obvinění popírá, se k odchodu z ČT zatím vyjádřil pro server Seznam Zprávy: „Byly to lži a je to stále stejná skupina lidí, kteří pokračovali, protože se jim první útok nezdařil. Teď se jim podařilo využít toho, že lidé, kteří na tu náročnou práci nestačili nebo přestali stačit, využili téhle politické poptávky po mé hlavě a díky anonymitě mohou říkat doslova cokoliv, co poškozuje nejen mě, ale doslova celou televizi,“ uvedl.