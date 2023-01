Přehled: Do Česka přijedou The Weeknd, Blink-182 nebo The 1975. Toto jsou nejočekávanější hudební akce roku 2023

Nový rok je tu a s ním i spousta skvělých koncertů a festivalů. Aby ses lépe zorientoval*a v tom, kteří umělci a umělkyně přijedou, připravili jsme si pro tebe přehled těch nejočekávanější hudebních akcí. Do Česka zavítá rockerka Avril Lavigne, italská senzace Måneskin, rockové legendy Kiss nebo třeba kanadský R&B zpěvák The Weeknd. Velká jména přivítají také letní festivaly jako Rock for People, Colours of Ostrava a další.

Česko v tomto roce přivítá velká světová jména. V Praze vystoupí Måneskin, Ozzy Osbourne, The Weeknd a další

Datum Umělec*umělkyně Místo události Vstupné Leden 2023 20. ledna Palaye Royale Malá sportovní hala, Praha 790 korun Únor 2023 7. února Bring Me The Horizon Sportovní hala Fortuna, Praha 1 490 korun 17. února Lewis Capaldi O2 arena, Praha 1 090 - 1 690 korun 21. února George Ezra Sportovní hala Fortuna, Praha 1 158 - 2 750 korun Březen 2023 18. března $uicideboy$ Sportovní hala Fortuna, Praha 1 390 - 3 579 korun 26. března The Subways Lucerna Music Bar, Praha 733 korun Duben 2023 3. dubna Limp Bizkit Forum Karlín, Praha 1 690 korun 26. dubna Avril Lavigne Sportovní hala Fortuna, Praha 990 - 1 490 korun Květen 2023 14. května Måneskin O2 arena, Praha 1 690 - 2 490 korun 19. května Ozzy Osbourne O2 arena, Praha 1 790 - 2 590 korun 21. května Alyssa Edwards SaSaZu, Praha 980 korun 24. a 25. května Roger Waters O2 arena, Praha 1 990 - 3 290 korun 30. a 31. května Iron Maiden O2 arena, Praha 4 199 - 6 199 korun Červen 2023 2. června Mötley Crüe & Def Leppard Letiště Letňany, Praha 1 490 - 15 590 korun 2. června Hans Zimmer O2 arena, Praha 1 590 - 4 990 korun 7. června Scorpions Winning Group Arena, Brno 1 490 - 2 290 korun 7. června The Lumineers Sportovní hala Fortuna, Praha 990 korun 10. června Kiss O2 arena, Praha 1 990 - 30 643 korun 14. června Son Lux Roxy, Praha 590 korun 21. června Maroon 5 Letiště Letňany, Praha 1 690 - 15 590 korun Červenec 2023 30. července Depeche Mode Letiště Letňany, Praha 1 690 - 6 315 korun Srpen 2023 6. srpna The Weeknd Letiště Letňany, Praha 3 025 - 5 368 korun Září 2023 19. září Blink-182 O2 arena, Praha 1 500 - 5 228 korun Říjen 2023 19. října Louis Tomlinson O2 arena, Praha 1 290 - 1 690 korun

Zastínit se nenechají ani méně známá jména. Do Prahy přijedou Half Alive, Don Broco nebo IAMX

Datum Umělec*Umělkyně Místo konání Vstupné 25. ledna Casey Lowry Café V lese, Praha 350 korun 27. února All Time Low Lucerna Music Bar, Praha 839 korun 28. února EDEN MeetFactory, Praha 590 korun 4. března Half Alive MeetFactory, Praha 550 korun 4. března Don Broco Lucerna Music Bar, Praha 690 korun 4. března Dermot Kennedy Křižíkovy pavilony 790 korun 5. března Sematary Fuchs2, Praha 390 korun 6. března You Me At Six Roxy, Praha 686 korun 13. března Warhaus Lucerna Music Bar, Praha 490 korun 20. března Rainbow Kitten Surprise MeetFactory, Praha 550 korun 6. června Boy Bleach MeetFactory, Praha 550 korun 28. září IAMX Lucerna Music Bar, Praha 690 korun Letní festivaly lákají na Machine Gun Kellyho, Moderat nebo Nialla Horana z One Direction Datum Festival Účinkující Vstupné 8. - 11. června 2023 Rock for People Slipknot, Machine Gun Kelly, The 1975, Muse, Ashnikko, Nothing But Thieves, Simple Plan a další 3 650 korun 22. - 25. června 2023 Metronome Jamiroquai, ZAZ, M83, Aurora, Moderat, Tove Lo, Editors, White Lies a další 2 790 korun 23. - 25. června 2023 Mighty Sounds Rancid, Dub FX, Enter Shikari, The Interrupters, Lionheart, Skywalker a další 3 290 korun 5. - 8. července 2023 Beats for Love Sigma, Dirtyphonics, Netsky, Juliet Fox, Apashe, Blasterjaxx, Koven a další 2 490 korun 19. - 22. července 2023 Colours of Ostrava OneRepublic, Macklemore, Niall Horan, Jacob Collier, Tom Grennan, Sleaford Mods, Lubomyr Melnyk a další 3 790 korun 28. a 29. července Pop Messe Young Fathers, Ventolin, Snapped Ankles, Skin on Skin, Grove, Max Cooper, Dos Mondos a další 1 850 korun 3. - 5. srpna Let It Roll Chase & Status, Andy C, Bru-C, Camo & Krooked, Sub Focus, Modestep, Kanine a další 2 900 korun 9. - 12. srpna Brutal Assault Carpenter Brut, Cult of Fire, In Flames, Lamp of Murmuur, Sepultura, Trivium, Zeal & Ardor a další 4 350 korun Na své si přijdou i fanoušci české muziky Datum Umělec*umělkyně Místo konání Vstupné 8. února Indy & Wich a LA4 Lucerna Music Bar, Praha 390 - 450 korun 17. února Stein27 Lucerna Music Bar, Praha 432 až 1 000 korun 14. dubna Yzomandias a Nik Tendo Roxy, Praha 300 - 600 korun 13. května Kapitán Demo O2 arena, Praha 690 - 4 990 korun 14. října Ewa Farna O2 arena, Praha 790 - 9 990 korun 10. listopadu Ben Cristovao O2 arena, Praha 990 - 3 990 korun 30. listopadu Mirai O2 arena, Praha 790 - 1 290 korun 2. prosince Jelen O2 arena, Praha 490 - 890 korun 7. prosince Lucie O2 arena, Praha 1 390 - 1 990 korun

