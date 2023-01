Žháři z Vítkova možná budou propuštěni z vězení na podmínku

Dva ze žhářů z Vítkova, kteří málem připravili o život dvouletou Natálku, možná budou propuštěni na podmínku. Podle zjištění deníku Právo se na Okresním soudu v Šumperku nachází jejich žádost o podmínečné propuštění. Soud jim samozřejmě vyhovět nemusí. Rodina tehdy dvouleté Natálky s předčasným propuštěním nesouhlasí.

Soud poslal kvůli žhářskému útoku do vězení čtyři osoby, a to za pokus o mnohonásobnou vraždu. David Vaculík a Jaromír Lukeš dostali trest odnětí svobody na dvaadvacet let, jejich komplicové Václav Cojocaru a Ivo Müller o dva roky méně. Díky tomu si mohou po uplynutí dvou třetin trestu zažádat o podmínečné propuštění, což také učinili. Rozsudek sice padl až v roce 2011, ale do této doby se počítá i čas strávený ve vazbě.

Zatím není jasné, kdy bude rozhodnuto a zda soud jejich žádosti vyhoví. Podle serveru Právo by se ale mohlo rozhodnout na jaře letošního roku. Proti tomu, aby se spolupachatelé vrátili z vězení, protestují oběti.

„Ti dva posílají dohromady asi tři tisíce korun měsíčně, Lukeš posílá 150 korun nebo dvě stovky. Jediný, kdo neposlal nic, je Vaculík. Natálka trpí a bude trpět do smrti a ti, kteří jí to udělali, mají jít na svobodu a žít normální život? Nesouhlasím, třináct let je málo,“ řekla právu maminka Natálky Anna Siváková.

Co se tehdy stalo?

Na dům rodiny ve Vítkově zaútočila čtveřice mužů v dubnu roku 2009. Muži věděli, že v něm žije rodina s dětmi. Dvouletá dívka tehdy utrpěla popáleniny na 80 % těla. Dům kompletně vyhořel. Policie o několik měsíců později zatkla 12 stoupenců extrémní pravice z Bruntálska a Opavska. Čtyři byli obviněni, zbytek byl propuštěn.



„U ostatních osmi zadržených nebyl zjištěn dostatek skutečností, které by posloužily k zahájení trestního stíhání z jakéhokoli jiného trestného činu či spolupachatelství,“ sdělila tehdy dozorující státní zástupkyně Brigita Bilíková Hospodářským novinám.



Už po zadržení dvanácti osob začaly na povrch vyplouvat informace o jejich extremistických motivech, během soudního líčení se čtyřmi útočníky bylo zkoumáno právě jejich napojení na neonacistické hnutí.



Tehdejší ministr vnitra, Matin Pecina, spojoval útok i s ultrapravicovou Dělnickou stranou, ta byla rozpuštěna v roce 2010. I zástupce poškozené rodiny, Markus Pape, upozornil na to, že obvinění jsou pouhými „pěšáky“, a chtěl, aby se řádně prošetřilo, kdo za organizací akce stojí. Připomněl, že se tak dělo i v přechozích rasově motivovaných útocích. Pro magazín Týden v roce 2008 řekl konkrétně: „Celé extremistické podhoubí se pak mohlo rozvíjet dál. Kdyby se předchozí útoky vyšetřovaly s podobnou razancí, nemuselo k Vítkovu vůbec dojít.“ Nikdo další ale v kauze odsouzen nebyl.