Dcera Elvise a Priscilly Presleyových ještě v úterý zářila na Zlatých glóbech, ve čtvrtek náhle zemřela. Bylo jí 54 let

Dcera Elvise Presleyho Lisa Marie Presley zemřela ve čtvrtek ve věku čtyřiapadesáti let. Prodělala zástavu srdce. Informují o tom americká média s odvoláním na její matku Priscillu. Ta několik hodin před zpěvaččinou smrtí zveřejnila na Instagramu zprávu o její hospitalizaci v losangeleské nemocnici a poprosila své sledující, aby Lise Marii přáli hodně štěstí.

Priscilla Presley zatím neuvedla žádné další podrobnosti ohledně zpěvaččiny smrti. „Priscilla Presley a její rodina jsou tragickou smrtí Lisy Marie šokovány a zdevastovány. Všichni jsou vděční za veškerou podporu, lásku a modlitbu ode všech a prosí veřejnost, aby v těchto těžkých časech respektovala soukromí rodiny,“ napsala Priscilla CNN přes zástupce rodiny.

Podle Priscilly byla Lisa Marie jen pár hodin před svou smrtí kvůli zástavě srdce převezena do nemocnice. To potvrdil i mluvčí hasičů. Ambulance do domu v Calabasas přijela šest minut poté, co záchranáři dostali o zpěvačce informaci.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Priscilla Presley (@priscillapresley)

Lisa Marie Presley se společně se svou matkou zúčastnila v úterý předávání Zlatých glóbů, z něhož si odnesl sošku i Austin Butler za ztvárnění Lisina otce Elvise. Ten zemřel v roce 1977, podle oficiálních zpráv rovněž kvůli zástavě srdce.

Lisa Marie Presley začala svou hudební kariéru v roce 2003 a vydala tři alba. To poslední s názvem Storm & Grace přišlo v roce 2012. Na její smrt zareagoval například její bývalý manžel Nicolas Cage, rodina Jacksonových nebo Billy Idol.