Přehledně: Srovnáváme hodnoty Andreje Babiše a Petra Pavla. Zahlasuj v anketě, kdo je ti blíž

Do druhého kola voleb, které proběhne 26. a 27. ledna, postupují Andrej Babiš a Petr Pavel s těsným rozdílem v zisku hlasů. Z pozice vítěze postupuje Petr Pavel, pro kterého hlasovalo 1 975 056 Čechů a Češek. Expremiérovi svůj hlas odevzdalo 1 952 213 z voličstva. Celkově do volebních uren odevzdalo obálku se svou favoritkou nebo favoritem 5 622 812 lidí.



Podívej se na srovnání, koho by si postupující kandidáti vybrali za kancléře, kolik jazyků ovládají nebo jakou mají zkušenost se zahraniční diplomacií. Kromě otázek na úřad prezidenta jsme vybrali také některé z jejich osobních názorů na aktuální dění či jak by si počínali při schvalování ministrů nebo udělování milostí. Pod přehledem můžeš zahlasovat v anketě, čí postoje jsou ti bližší.

