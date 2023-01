Ben Affleck obsluhoval ve fastfoodu. Nadšená fanynka popsala, jak se choval

Ben Affleck překvapil jednu ze svých fanynek, která navštívila ve městě Medford ve státě Massachusetts obsluhu ve fastfoodovém řetězci Dunkin' Donuts. Na místě ji obsloužil samotný Affleck, kterého si Mackay vyfotila a fotografií se pochlubila na Instagramu.

Pro NBC 10 Boston prozradila, že byl pohotový a zábavný. Mackay musela podepsat formulář, ve kterém souhlasila s tím, že ji při nákupu budou natáčet.

Podle TMZ se na místě nacházela i hercova manželka Jennifer Lopez. Společně natáčeli reklamu na letošní Super Bowl. V níže přiloženém videu Affleck a Lopez poděkovali pracovníkům místního fastfoodu za spolupráci, za což sklidili potlesk.

