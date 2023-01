Vláda chystá zákon o ochraně před domácím násilím

Podle iniciativy Pod svícnem se v České republice s domácím násilím setkal každý pátý člověk. Více než dvě třetiny obětí zažily násilí ze strany partnera či partnerky a až polovina lidí si následky nese až do současnosti. Vláda by do června měla dostat návrh zákona o ochraně před domácím násilím, a oběti domácího násilí by se tak mohly dočkat větší ochrany, píše ČTK.

Vláda by měla do letošního června obdržet návrh zákona o ochraně před domácím násilím. Ten bude upřesňovat definici skutku a sjednotí podobu pomoci, aby byla v celém Česku stejná. Zkoumání případů domácího násilí totiž odhalilo, že přístup k řešení činu domácího násilí se po republice liší, což není správné.

„Má jít o legislativní úpravu, která novelizuje řadu stávajících zákonů, které zasahují do působnosti ministerstev práce, spravedlnosti i třeba vnitra. Chceme tou legislativní úpravou vytvořit jednotnou definici domácího násilí tak, aby bylo jasné a ve všech klíčových oblastech jednotně vykládané, co domácí násilí je a co je jiný problém. Chtěli bychom také zlepšit ochranu obětí a celkově zpřesnit, sjednotit přístup všech relevantních profesních skupin k tomu, jak nahlížet na práva a potřeby obětí,“ komentuje úpravu vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Oběti jsou viktimizovány a mnohdy nemají kam odejít

Na problematiku řešení a pomoci obětem domácího násilí upozornil nedávný výzkum Sociologického ústavu Akademie věd ČR a společnosti proFem. Z něj vyplynulo, že systém je roztříštěný a jednotlivé služby nejsou provázané. Případy domácího násilí se prý navíc často zlehčují a za závažné se považují jen fyzické útoky. Problémem je i nedostatek bydlení pro oběti, podfinancovaná prevence nebo viktimizace obětí.

„Přístup bude jednotný a potřebným obětem se dostane podpora včas a všude, ideálně ve stejné kvalitě. Nebude se dít to, že na jednom místě v republice konkrétní úřad má tendenci na danou situaci nahlížet jako na hádky mezi manželi, kdy se vlastně nic moc neděje a není potřeba podnikat intenzivní kroky, jiný úřad se začne zabývat ochranou ženy a dítěte. Chceme praxi upřesnit a sladit, ať už jde o OSPOD (odbor ochrany dětí), policii a další složky,“ dodala zmocněnkyně.

Pokud vše půjde podle plánu, nová pravidla týkající se domácího násilí by měla začít platit v lednu příštího roku.

