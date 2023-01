Hilšer demonstrativně odešel z prezidentské debaty na TV Nova

Ve čtvrtek v 17:00 hodin začala prezidentská debata na TV Nova, která je rozdělena do dvou částí. V té první se u řečnických pultů potkají kandidáti Marek Hilšer, Pavel Fischer, Tomáš Zima, Jaroslav Bašta a Karel Diviš. V té druhé pak budou diskutovat Andrej Babiš, Danuše Nerudová a Petr Pavel. Právě rozdělení debat však zklamalo Marka Hilšera, který z debaty odešel.

TV Nova se rozhodla debatu prezidentských kandidátů rozdělit do dvou částí. Od 17:00 hodin vysílala část první, ve které se spolu utkají kandidáti, kteří podle předvolebních průzkumů nemají příliš vysoké šance dostat se do druhého kola prezidentské volby. V té druhé, která se bude vysílat od 20:00 hodin, pak budou diskutovat „silnější“ kandidáti a kandidátky – Andrej Babiš, Danuše Nerudová a Petr Pavel.

Na pult položil fotografii a odešel

Právě toto rozdělení zklamalo prezidentského kandidáta a senátora Marka Hilšera, který se debatu rozhodl opustit.

„Začnu trochu z jiného soudku. Vážená paní moderátorko. Ať se koukám nalevo, napravo, a hledám usilovně, nevidím tady tři kandidáty. Ptám se na to, proč tomu tak není. Myslím, že je to vlastně záměr. Je to neférové především vůči voličům, kteří mají právo na to, aby jejich kandidáti vystupovali za rovných a spravedlivých podmínek. Mám za to, že prezident této země musí umět hrát férovou hru. Musím proto tuto debatu opustit,“ řekl, na řečnický pult položil svoji fotografii a odešel.

Volby startují již v pátek 13. ledna. Volební místnosti se otevřou ve 14:00 hodin a přístupné budou až do 22:00 hodin. Druhým volebním dnem je sobota 14. ledna, kdy budou volební místnosti otevřeny od 10:00 do 14:00 hodin.

