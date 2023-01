Rock for People 2023 přiveze Papa Roach nebo Machina Gun Kellyho. Podívej se, kdo další na festivalu vystoupí

Letošní ročník festivalu Rock for People má venku většinu vystupujících interpretů. Pořadatelé ohlásili další velkou hvězdu, kterou nebyl nikdo jiný než čtyřčlenná formace z Kalifornie, Papa Roach. Kromě nich na festivalu vystoupí také Simple Plan, MUSE, X Ambassadors nebo raper Machine Gun Kelly. Výběr umělců opět potvrzuje, že Rock for People patří mezi špičku evropských festivalů a přiváží do Česka rok co rok větší hvězdy. Dosvědčuje to úspěch, kterého se festival dočkal, když se umístil v první desítce žebříčku European Festival Awards v kategorii festivalů do 40 tisíc návštěvníků.

Zahraje světová špička rockové scény

Pořadatelům Rock for People se opět podařilo potěšit fanoušky na maximum, když sestavu se jmény jako Slipknot či The 1975 doplnili o kapelu Papa Roach, která má za sebou bezmála třicetiletou kariéru na hudební scéně. „Mezi našimi fanoušky rezonovalo jméno Papa Roach již delší dobu, tak máme velkou radost, že jim přání plníme,“ komentuje nový přírůstek line-upu ředitel festivalu, Michal Thomes.

V nabídce českých a slovenských interpretů se objevily například kapely Vypsaná fiXa a Horkýže slíže. Nebude chybět ani tradiční linka retro okénka, která každým rokem s obrovským úspěchem boří mezigenerační hranice. V minulosti se na pódiu objevil třeba Ivan Mládek a Banjo Band, ale také legendární Karel Gott. Letos se speciálním hostem stalo uskupení Václav Neckář & Bacily.

Jeden z nejlepších festivalů v Evropě

Velkým úspěchem je pro festival Rock for People zařazení odbornou porotou mezi TOP 10 European Festival Awards v kategorii Medium Festival do 40 tisíc návštěvníků. Úspěch slaví také samotný pořadatel, Ameba Production, který se dostal taktéž do výběru TOP 10 v kategorii Promoter of the Year vedle Live Nation, FKP Scorpio nebo Primavera Sound. „Je skvělé, že naše práce je vidět i na mezinárodní úrovni. Na Rock for People hrálo i několik hvězd – Turnstile, Holly Humberstone, Yard Act, které jsou v této anketě nyní mezi TOP 10 objevy roku,“ dodává k úspěchu Michal Thomes.

Prestižní cena European Festival Awards se v hudebním odvětví uděluje od roku 2009. V 16 kategoriích oceňuje úspěchy organizátorů, ale i jednotlivců v oboru, kteří posouvají hranice v oblasti zdraví a bezpečnosti, sociálního povědomí, progresivního myšlení a udržitelnosti. Veřejnost vybírá a hlasuje vždy pro top 20 a odborná porota poté zkrátí shortlist na 10 finalistů. 12. ročník předávání cen se bude konat 18. ledna 2023 na hudební konferenci/festivalu ESNS v nizozemském Groningenu. Více informací o předávání cen najdeš na www.europeanfestivalawards.org.

Vstupenky už jsou v předprodeji

Historický 27. ročník Rock for People s nejdražším line-upem opět nabídne světovou show na jednom z největších evropských pódií, tzv. „Fat Lady“, které se letos poprvé tyčilo na runwayi v Parku 360.

Vstupenky jsou v prodeji v síti GoOut. Ze současné edice čtyřdenních vstupenek zbývá posledních 500 kusů. V prodeji jsou v limitovaných edicích i jednodenní a speciální vstupenky (juniorské, seniorské a VZP) a lístky, které zahrnují ubytování a parking. Pořadatelé nabízí poprvé v historii také možnost rozložení nákupu vstupenek na tři splátky bez navýšení s partnerem Twisto – Nákup na Třetiny.

Rock for People se uskuteční v hradeckém Parku 360, který má festival ve své dlouhodobé správě. Festival je průkopníkem v oblasti ekologie a společenské odpovědnosti, areál by tak měl být do roku 2030 energeticky soběstačný. Klade důraz na obnovitelné zdroje – využívá stage poháněné vodíkem (v roce 2021 česká premiéra), solárními panely a větrem. Na festivalu se měří uhlíková stopa a třídí 17 druhů odpadu. Celá akce je bezbariérová a bariéry boří i mezi generacemi, kdy na vybraný koncert legendy české hudební scény vždy uvítá stovku hradeckých seniorů.

