Razer Edge má zrušit konkurenční Steam Deck a Nintendo Switch

Společnost Razer oznámila na veletrhu CES 2023 svůj záměr přinést do světa přenosných streamovacích herních konzolí nový přírůstek v podobě zařízení Razer Edge. Debutovat bude už 26. ledna a na trh se dostane ve dvou verzích.

Budeš si moci vybrat, zda chceš variantu, která podporuje mobilní internet prostřednictvím 5G eSIM, nebo pokud se často nepohybuješ mimo pevný internet, ti bude stačit Wi-Fi 6E verze.

Konektivita je v obou případech obohacena o 3,5mm port jack a bluetooth 5.2. Nechybí však ani reproduktory s technologií THX Spatial Audio, dva mikrofony a zabudovaný 5 MP objektiv.

Co bude pod kapotou

Jako procesor poslouží Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 s frekvencí 3 GHz, který je založen na Snapdragonu 888. I když si Razer Edge dává za cíl porazit zejména Steam Deck a Nintendo Switch, oproti těmto konkurentům bude mít určitá omezení.

Přístroj nebude mít nativně shodnou herní výbavu se Steam Deckem, takže bude třeba využít některou ze streamovacích služeb, například Microsoft Xbox Cloud Gaming nebo NVIDIA GeForce Now, a zahrát si budeš moci i hry z obchodu Google Play.

Odvod tepla je řešen aktivním chlazením, takže i při delším hraní by měl být zaručen vysoký výkon. Operační paměť má mít kapacitu 8 GB a úložiště 128 GB. Pokud by ti to nestačilo, můžeš si úložiště rozšířit kartou microSD o velikosti do 2 TB. Součástí konzole je ovladač Kishi V2 Pro, který je oddělitelný.

144Hz AMOLED zní slibně

Displej bude zřejmě velkým lákadlem. Panel typu AMOLED s úhlopříčkou 6,8" a rozlišením 2 400 × 1 080 bodů nabídne ostrý obraz a dostatečnou zobrazovací plochu.

Poměr stran je 20 : 9 a důležité je, že obnovovací frekvence na úrovni 144 Hz poskytne plynulý pohyb obrazu. Zmíněné konkurenční konzole mají sice o něco větší displeje (7"), ale Deck má OLED a Switch obyčejný LCD, takže Razer má v tomto výhodu. Nemluvě o tom, že obě konzole poskytují pouze rozlišení 720p při 60 Hz, což je velký rozdíl.

Baterie má kapacitu 5 000 mAh, což už nyní vyvolává menší obavy z toho, že to herní konzoli nebude stačit. Zda bude zmíněné datum uvedení platit i pro náš trh, se ještě dozvíme. Cena 5G varianty zatím není známa, Wi-Fi verze má stát 400 dolarů (cca 9 tisíc korun), za 500 dolarů (asi 11 tisíc korun) lze koupit variantu s bezdrátovými sluchátky Hammerhead a rezervace je možná již nyní.

