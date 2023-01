Slovenský freediver Martin Ruman sa potápa do veľkých hĺbok: Kúsok odo mňa plával žralok veľrybí, strach som necítil (Rozhovor)

„V roku 2013 som sa zranil, čo viedlo k tomu, že som musel predčasne ukončiť svoju kariéru v armwrestlingu. Bolo to pre mňa veľmi ťažké a najprv som si myslel, že je to to najhoršie, čo sa mi mohlo stať. Ako profesionálny športovec som zranenie znášal veľmi ťažko, no nešlo iba o fyzickú stránku, ale aj o tú psychickú. To, že som neskôr začal s potápaním, zmenilo môj pohľad na svet. A zmenilo to aj moje ja,“ hovorí Martin Ruman, profesionálny freediver.

Martin pochádza z Bratislavy a tento rok oslávi 40. narodeniny. Športu sa venuje celý život. V pretláčaní rukou reprezentoval Slovensko aj na medzinárodných súťažiach a v roku 2006 sa stal vicemajstrom sveta. Titul majstra Slovenska v pretláčaní získal niekoľkokrát. Okrem armwrestlingu sa venoval aj boxu a práve zranenie pri boxe ho priviedlo k potápaniu.

Momentálne je reprezentantom Slovenska vo freedivingu. V roku 2021 sa potopil do hĺbky 101 metrov v disciplíne free immersion, vďaka čomu sa stal držiteľom národného rekordu v rámci organizácie AIDA. Zároveň je zakladateľom klubu Ocean Devils Bratislava, členom športového výboru a má na starosti aj komisiu freedivingu v rámci Zväzu potápačov Slovenska.

V rozhovore ti prezradí, čo musíš spĺňať, ak sa chceš potápať, aké sú riziká, ale aj to, v čom spočíva krása freedivingu.

Martin Ruman reprezentuje Slovensko vo freedivingu. Zdroj: REFRESHER/Tomáš Gončár

Kedy si začal s freedivingom?

Bolo to v roku 2016, keď som išiel na dovolenku do Egypta a mal som možnosť potápať sa s delfínmi a korytnačkami. Vtedy som pocítil, že to je ono. Následne som si v roku 2017 vyhľadal prvý kurz freedivingu, ktorý sa konal v Dahábe v Egypte. Od roku 2018 som sa tomuto športu začal venovať súťažne.

S potápaním si začal po tom, ako si sa zranil pri boxe. Ovplyvnilo zranenie tvoj výkon v novom športe?

Čo sa týka sily paží, ktorá je potrebná pri freedivingu, myslím si že jej mám viac ako treba. Práve preto mám dominantnú disciplínu free immersion, pretože tam sa šplhám po lane do hĺbky a takisto naspäť na hladinu. Nemyslím si, že by môj výkon zranenie ovplyvnilo.

