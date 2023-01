Nejlevnější letenky do Evropy: Naplánuj si zimní dovolenou do 1000 korun

Cestování po Evropě, aniž bys za to musel*a utratit celou svoji výplatu, je dnes lákavou záležitostí pro řadu dobrodruhů. Stačí si sbalit pár věcí, zarezervovat letenku a vyrazit do cílové destinace. Objevování nových míst mimo sezónní špičku má přitom své jedinečné kouzlo. Vyhni se tlačenicím s turisty a užij si poznávání historických památek nebo klidné procházky u moře.

Ať už sis – podobně jako my – dal*a pro nový rok předsevzetí, že chceš více procestovat svět, nebo zkrátka rád*a objevuješ „skryté poklady“ za přijatelnou cenu, tento přehled je přímo pro tebe. Nastavili jsme si rozpočet na tisíc korun za obousměrnou cestu a brouzdali po vyhledávačích letenek. A výsledek? Našli jsme pro tebe šest letenek a nekonečno možností, jak si je užít za málo peněz.

Než začneš rezervovat letenky, přečti si toto:



Letenky jsme vyhledávali skrze standardní vyhledávače typu Kiwi, Zaleť si nebo Skyscanner. Nicméně doporučujeme je kupovat přímo u konkrétního dopravce. A to kvůli ceně, neboť si vyhledávače většinou berou určité provize za poskytování svých služeb i při odbavení na letišti.



Levné cestování nabízejí většinou nízkonákladové letecké společnosti. Předem ale počítej s některými omezeními, neboť si často účtují dodatečné poplatky za velká zavazadla či pojištění. Proto vždy nejprve navštiv webovou stránku letecké společnosti a přečti si její podmínky.



Uvedené ceny letenek byly k dispozici k 11. lednu, přehled ale slouží spíše pro lepší orientaci. Je třeba počítat s tím, že se jejich cena může měnit a časem budou dražší. Pokud tedy chceš opravdu levně cestovat, s kupováním letenek dlouho neotálej.

Zdroj: Pixabay/Leonhard_Niederwimmer

Dublin (Irsko)

Místo odletu: Lipsko

Termín: od 18. do 22. ledna

Cena: 419 korun

Letecká společnost: Ryanair

Zavři oči a představ si Dublin. Potuluješ se po živé čtvrti Temple Bar s typickými irskými hospodami a tančíš na živou hudbu? Ochutnáváš irskou kávu, pivo nebo whisky? Kocháš se barevnými gregoriánskými dveřmi ve čtvrti Merrion Square? Všechno toto, a ještě mnohem víc ti hlavní město Irska nabízí na dlani.

Do města, kde vyrůstal spisovatel Oscar Wilde, básník James Joyce nebo i bývalý zpěvák hudební skupiny One Direction Niall Horan, se za pár stovek dostaneš z německého Lipska. Letadlo zprostředkovává v základní ceně zpátečních letenek jedno příruční zavazadlo do 10 kilogramů, což odpovídá standardům nízkonákladové společnosti Ryanair.

Zdroj: Wikimedia/volně k užití

Co se dozvíš po odemknutí? Kde se zrodila knižní série Harry Potter.

Kde si dáš nejlepší pizzu nebo tiramisu.

Do kterého „fotbalového“ města se z polské Vratislavi dostaneš „za pár drobných“.

Ve kterém městě se nachází gejzír, který každou sekundu vychrlí až 500 litrů vody.

Na které databázi zkontroluješ místní ceny, než se rozhodneš vycestovat.