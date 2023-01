Nejlevnější letenky: Naplánuj si zimní dovolenou do 1000 korun

Cestování po Evropě, aniž bys za to musel*a utratit celou svoji výplatu, je dnes lákavou záležitostí pro řadu dobrodruhů. Stačí si sbalit pár věcí, zarezervovat letenku a vyrazit do cílové destinace. Objevování nových míst mimo sezónní špičku má přitom své jedinečné kouzlo. Vyhni se tlačenicím s turisty a užij si poznávání historických památek nebo klidné procházky u moře.

Ať už sis – podobně jako my – dal*a pro nový rok předsevzetí, že chceš více procestovat svět, nebo zkrátka rád*a objevuješ „skryté poklady“ za přijatelnou cenu, tento přehled je přímo pro tebe. Nastavili jsme si rozpočet na tisíc korun za obousměrnou cestu a brouzdali po vyhledávačích letenek. A výsledek? Našli jsme pro tebe šest letenek a nekonečno možností, jak si je užít za málo peněz.

Než začneš rezervovat letenky, přečti si toto:



Letenky jsme vyhledávali skrze standardní vyhledávače typu Kiwi, Zaleť si nebo Skyscanner. Nicméně doporučujeme je kupovat přímo u konkrétního dopravce. A to kvůli ceně, neboť si vyhledávače většinou berou určité provize za poskytování svých služeb i při odbavení na letišti.



Levné cestování nabízejí většinou nízkonákladové letecké společnosti. Předem ale počítej s některými omezeními, neboť si často účtují dodatečné poplatky za velká zavazadla či pojištění. Proto vždy nejprve navštiv webovou stránku letecké společnosti a přečti si její podmínky.



Uvedené ceny letenek byly k dispozici k 11. lednu, přehled ale slouží spíše pro lepší orientaci. Je třeba počítat s tím, že se jejich cena může měnit a časem budou dražší. Pokud tedy chceš opravdu levně cestovat, s kupováním letenek dlouho neotálej.

Zdroj: Pixabay/Leonhard_Niederwimmer

Dublin (Irsko)

Místo odletu: Lipsko

Termín: od 18. do 22. ledna

Cena: 419 korun

Letecká společnost: Ryanair

Zavři oči a představ si Dublin. Potuluješ se po živé čtvrti Temple Bar s typickými irskými hospodami a tančíš na živou hudbu? Ochutnáváš irskou kávu, pivo nebo whisky? Kocháš se barevnými gregoriánskými dveřmi ve čtvrti Merrion Square? Všechno toto, a ještě mnohem víc ti hlavní město Irska nabízí na dlani.

Do města, kde vyrůstal spisovatel Oscar Wilde, básník James Joyce nebo i bývalý zpěvák hudební skupiny One Direction Niall Horan, se za pár stovek dostaneš z německého Lipska. Letadlo zprostředkovává v základní ceně zpátečních letenek jedno příruční zavazadlo do 10 kilogramů, což odpovídá standardům nízkonákladové společnosti Ryanair.

Zdroj: Wikimedia/volně k užití

Edinburgh (Velká Británie)

Místo odletu: Praha

Termín: od 22. do 29. ledna

Cena: 931 korun

Letecká společnost: Ryanair

Edinburgh jako hlavní město Skotska, které je součástí Spojeného království, na tebe dýchne středověkem a tajemnými příběhy z historie. V jedné ze zdejších kaváren se dokonce zrodila knižní série Harryho Pottera.

Z památek ti doporučujeme vyjít na 103metrový kopec Calton Hill, který je zapsaný na seznamu světového kulturního dědictví UNECSO, za návštěvu stojí také až pohádkové zákoutí Edinburského hradu. Nezapomeň se také projít po ulici Royal Mile, která je celá vydlážděná kočičími hlavami a kde najdeš mnoho turistických atrakcí, od hradu až po Holyroodské opatství a palác.

Zdroj: Pexels/Pixabay

Benátky (Itálie)

Místo odletu: Vratislav

Termín: od 17. do 22. ledna

Cena: 536 korun

Letecká společnost: Ryanair

Ráno odpočíváš na pláži poblíž malého ostrova Lido, odpoledne se vydáš na lov po novém módním kousku a obdivuješ místní elegantní dámy a pány a večer se vypravíš na plavbu loďkou po jednom ze stovek kanálů. Severoitalské Benátky se pro svou nezaměnitelnou atmosféru těší velké oblibě návštěvníků. Co takto sem letět z polské Vratislavi mimo sezónu a užít si toto romantické město i bez davů turistů?

V městě spojujícím vodní kanály na tebe čekají také vyhlášené restaurace. Místní tradiční pokrm je například rizoto vařené se sépiovým černým inkoustem nebo domácí těstoviny v sardelové omáčce. Za ochutnání stojí také hustá polévka z masového vývaru s rýží a hráškem a sardinky naložené ve sladkokyselé omáčce. Po nachozených kilometrech během toulání malebnými uličkami se nezapomeň zastavit na kávu, ke které si můžeš dát třeba proslulé severoitalské tiramisu.

Zdroj: Pexels/Francesco Meglio

Neapol (Itálie)

Místo odletu: Praha

Termín: od 22. do 24. ledna

Cena: 901 korun

Letecká společnost: Ryanair

Přímořské městečko i historické centrum s pravými italskými restauracemi a malými lokálními obchůdky se suvenýry v jednom ti nabízí jihoitalské město Neapol, které se nachází nedaleko sopky Vesuv. Do města, kde se zrodila pravá neapolská pizza, se dostaneš přímým letem z Prahy. Při zpáteční cestě z Neapole ale letadlo přistane v polské Vratislavi.

Kromě Neapole stojí za návštěvu i sousední městečka, jako jsou Amalfi, Sorrento nebo Positano. Užiješ si zde krásné pláže uprostřed pohádkově kouzelné krajiny, malebné domky a samozřejmě výborné místní ryby nebo těstoviny.

Zdroj: Pexels/Liviu Gorincioi

Ženeva (Švýcarsko)

Místo odletu: Praha

Termín: od 16. do 22. ledna

Cena: 898 korun

Letecká společnost: easyJet

Švýcarská Ženeva se nachází v západní části Švýcarska na hranicích s Francií. V Ženevě se nachází sídlo Organizace spojených národů (OSN), Světová zdravotnická organizace nebo Červený kříž. Město propojuje břeh Ženevského jezera, které je s rozlohou 580 km² současně největším švýcarským i francouzským jezerem. Vyraz na jednu z výletních lodí nebo se projdi po jedné z promenád, které jsou podél jezera. Určitě nepřehlédneš ani ikonický Jet d’eau, což je obrovská fontána tryskající z jezera do výšky 140 metrů. Každou sekundu tento gejzír vychrlí až 500 litrů vody.

Letenky tě přes nízkonákladové aerolinky easyJet vyjdou sice levně, ale zbytek výletu tě nejspíš vyjde draze. Podle žebříčku životních nákladů ECA se totiž Ženeva již druhým rokem po sobě zařadila jako třetí nejdražší místo pro život na světě a nejdražší v Evropě. Například podle údajů databáze Numbeo o místních cenách si tu čepované pivo koupíš za 169 korun, což je o skoro 250 procent více než v Praze.

Zdroj: Unsplash/Chris Curry

Manchester (Velká Británie)

Místo odletu: Vratislav

Termín: od 21. do 24. ledna

Cena: 536 korun

Letecká společnost: Ryanair

Město Manchester, které láká turisty z různých koutů světa, se nachází na severu Anglie nedaleko Liverpoolu. Proslavilo se zejména reprezentací ve světovém fotbalu, ale i významnými historickými památkami a místní architekturou typickou pro viktoriánské období. Tradiční kultura splývá i s moderními stavbami, jako je 168 metrů vysoký mrakodrap Beetham Tower. Z polské Vratislavi se sem dostaneš „za hubičku“.

Jedná se také o první průmyslovou zónu na světě, která byla tehdy vytvořena zvláště pro tento účel. „Fotbalové“ město kdysi tvořilo důležitou součást těžebního a textilního průmyslu, nyní zde ale dominuje sektor finanční, mediální a komunikační anebo špičkové technologie.