Výsledek prezidentských voleb on-line: První Pavel, druhý Babiš. „Vím, že se na mě chystá kompro,“ uvedl Babiš po volbách

Refresher sleduje i druhý den prvního kola prezidentských voleb roku 2023 živě on-line. Zde zjistíš, co nejpodstatnějšího se v souvislosti s volbami děje. Sleduj naši minutu po minutě a buď v obraze.

Shrnutí toho nejdůležitějšího:



– Petr Pavel vyhrál první kolo prezidentských voleb před Andrejem Babišem, s nímž se setká ve druhém kole. Voliči vybrali z těchto kandidátů*kandidátky: Pavel Fischer, Jaroslav Bašta, Petr Pavel, Tomáš Zima, Danuše Nerudová, Andrej Babiš, Karel Diviš a Marek Hilšer.



– Třetí, poražená kandidátka Danuše Nerudová, veřejně vyjádřila podporu Petru Pavlovi. To samé potvrdil i čtvrtý kandidát v pořadí Pavel Fischer i Marek Hilšer.



– Celková volební účast činila 68,26 %. První volební den ukázal, že je o volby poměrně velký zájem. V některých okrscích se volební účast pohybovala kolem 50 procent, během soboty dopoledne někde dosahovala až 60 procent. Před pěti lety se prvního kola volby zúčastnilo přes 61,9 procenta voličů.



– Naši reportéři už jsou ve volebních štábech: Anna Koucká reportuje u Petra Pavla, Radim Šlechta u Danuše Nerudové, u Andreje Babiše budou Tereza Patočková a Adam Smeták.

❗19:20 – Bylo sečteno 100 % hlasů, zveřejňujeme konečné výsledky prvního kola prezidentských voleb: Petr Pavel – 35,40 %, Andrej Babiš – 34,99 %, Danuše Nerudová – 13,92 %, Pavel Fischer – 6,75 %, Jaroslav Bašta – 4,45 %, Marek Hilšer – 2,56 %, Karel Diviš – 1,35 %, Tomáš Zima – 0,55 %. Volební účast byla rekordní, 68,24 %.

19:15 – Petr Pavel označil reakci Andreje Babiše po volbách za „jedno velké kňů“.

Tiskovku předsedy Babiše jsem sledovat nestihl, ale zaslechl jsem, že to prý bylo jedno velké kňů. — Petr Pavel (@general_pavel) January 14, 2023

18:59 – Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) se nyní čeká na výsledky z posledního okrsku, kterým je Londýn ve Velké Británii. „O volby zde bývá tradičně velký zájem. V 1. kole prezidentské volby v roce 2018 zde odevzdalo svůj hlas přes 1600 voličů,“ uvedl.

18:45 – Petr Pavel a Danuše Nerudová se stihli spolu oficiálně vyfotit.

Gratuluji vítězi prvního kola @general_pavel a držím mu palce v tom druhém! 🇨🇿 pic.twitter.com/5ndF1OxQkY — Danuše Nerudová (@danusenerudova) January 14, 2023

18:37 – Ve štábu Petra Pavla se objevil prezidentský kandidát Marek Hilšer. „Budu se snažit dát najevo, že pan Pavel má mou podporu a apelovat na své voliče, aby mu dali svůj hlas. Panu Pavlovi jsem popřál a řekl jsem mu, ať si zkusí alespoň zítra odpočinout,“ řekl na místě.

Zdroj: REFRESHER / Anna Koucká

18:26 – Zahraniční voliči by zvolili Petra Pavla prezidentem již v prvním kole. Získal 56,31 % hlasů. Na druhém místě se umístila Danuše Nerudová s 27,84 % hlasů, třetí by skončil Pavel Fischer se 7,12 %. Andrej Babiš, který nakonec postoupil do druhého kola prezidentské volby, by získal pouze 4,27 % a skončil by čtvrtý. (ČSÚ)

18:03 – Pavel Fischer s manželkou dorazili do volebního štábu Petra Pavla.

18:01 – Babiš v souvislosti s Pavlovou minulostí uvedl, že jediným prezidentem v Evropě, který byl „komunistickým rozvědčíkem“, je ruský prezident Putin. (iDNES)

17:50 – Bylo sečteno 99,94 % hlasů: Petr Pavel – 35,39 %, Andrej Babiš – 35,00 %, Danuše Nerudová – 13,92 %, Pavel Fischer – 6,75 %, Jaroslav Bašta – 4,45 %, Marek Hilšer – 2,56 %, Karel Diviš – 1,35 %, Tomáš Zima – 0,55 %.

17:46 – Babiš: „Provládní média jsou můj hlavní soupeř. Přijde mi absurdní, že antikomunistická Praha volí komunistického rozvědčíka. Pokud vyhraju, vzdám se předsednictví ANO a hnutí povede výherce tajné volby.“

17:43 – „Že mě Pavel přeskočí, to se asi čekala. Je to provládní kandidát, je to normální. Potřebují prezidenta, který absolutně nerozumí politice a rozumí armádě, tak je jasné, že půjde na ruku panu Fialovi. Co se týká vaší debaty, já mám špatnou zkušenosti s Českou televizí, takže uvidíme, jestli navšítím vaši debatu. Uvidíme, ale budu o tom přemýšlet,“ zareagoval Babiš na dotaz České televize.

17:30 – „Pokud se budou dělat nějaké montáže, které mají, tak nezapomeňte, že jsem na blondýnky,“ uvedl Babiš v dlouhém projevu na tiskové konferenci. Obvinil novináře, že prý ví, že se na něj chystá kompromitující materiál.

17:25 – Nechci být celý život v politice, uvedl Babiš, jenž vysvětloval, že do ní vstoupil kvůli tomu, že „nesnáší korupci“. Pavel je podle něj nominant vlády, na Hradě prý bude vykonávat její vůli. „Babiš neudělal žádný podraz, vedli jsme férovou kampaň. Bohužel mám signály, že se chystá podraz na mě od spřízněných novinářů pana Pavla. Údajně mě někdo chce spojovat s KGB,“ osočil svého soka.

17:24 – Babiš si dal plán postoupit do druhého kola a mít víc hlasů než ANO ve sněmovních volbách. „Gratuluju provládním kandidátovi Pavlovi, gratuluji i paní Nerudové. Není nečekané, že kandidáti budou podporovat Pavla. Akorát mě mrzí, že mě vnímají jako zlo. Zemi jsem věnoval 10 let,“ dodal Babiš.

17:23 – „Mám obrovskou radost. Jako kandidát hnutí Ano jsme dosáhli famózní výsledek. Dostal jsem o 500 tisíc hlasů víc než ANO v posledních parlamentních volbách. Chci poděkovat všem, kdo nás volili. Je to absolutně skvělé,“ uvedl Babiš na tiskové konferenci.

Zdroj: REFRESHER / Adam Smeták

❗17:15 – Konečná volební účast v prvním kole prezidentských voleb činila 68,25 %. Sečteno bylo 99,73 % volebních okrsků.

17:11 – Názory ve štábu Andreje Babiše zachytila redaktora Tereza Patočková.

„Pan Babiš bude lepším prezidentem, Petr Pavel je loutka,” zakřičel fanoušek při příjezdu Andreje Babiše do štábu. @refreshercz pic.twitter.com/EmSwY4TdLV — Тereza Patočková (@TerezaPatockova) January 14, 2023

17:10 – Andrej Babiš dorazil do volebního štábu.

Zdroj: REFRESHER / Adam Smeták

17:08 – Premiér Petr Fiala (ODS) pogratuloval Petru Pavlovi k vítězství v prvním kole voleb. „Bude to souboj demokratického kandidáta se lží a populismem,“ řekl.

17:07 – Danuše Nerudová dorazila do štábu Petra Pavla.

Do volebniho stabu @general_pavel dorazila @danusenerudova. Prisla v doprovodu manzela Roberta, pd Petra Pavla dostala kvetinu. Budou jednat o jeji podpore Pavla ve druhem kole @refreshercz pic.twitter.com/XTv1Ku0X5E — Anna Koucká (@AnickaKoucka) January 14, 2023

17:02 – Umělá inteligence předpověděla výsledek voleb s děsivou přesností. Inteligence vyvinutá Vojtěchem Létalem a společností Blindspot AI předpověděla, že Petr Pavel získá 35,39 % a vyhraje první kolo prezidentských voleb před Andrejem Babišem se 35,02 % hlasů. Danuši Nerudové přiřkla 13,92 % hlasů. (Blindspot AI)

17:00 – Petr Pavel poděkoval voličům i on-line.

Děkuji za vaši podporu. Jsme v poločase a jdeme do souboje o důstojnost, klid a řád v naší zemi. Počítám v něm s vámi. pic.twitter.com/jkzvPcFUPg — Petr Pavel (@general_pavel) January 14, 2023

16:53 – Ministerstvo zahraničních věcí ukazuje, jakým způsobem se sčítají hlasy ze zahraničí.

🗳 Na @mzvcr sčítáme ve spolupráci s @statistickyurad hlasy!



👉🏻 Máme pro to speciální centrum sčítání hlasů ze zahraničí. pic.twitter.com/TWIqlOw36E — MZV ČR (@mzvcr) January 14, 2023

16:52 – Ptáme se i za tebe. Hlas Refresheru byl ve štábu vedoucího kandidáta na prezidenta Petra Pavla slyšet, ptala se redaktorka Anna Koucká.

„Oslovit mladé voliče nelze jen besedami na školách. V poslední fázi v kampaně jsem se zaměřil i na kontaktní kampaň a budu v tom pokračovat i před druhým kolem,“ řekl @general_pavel na dataz @AnickaKoucka, jak osloví mladé voliče. — REFRESHER (@refreshercz) January 14, 2023

16:44 – Bylo sečteno 99 % hlasů: Petr Pavel – 35,20 %, Andrej Babiš – 35,18 %, Danuše Nerudová – 13,91 %, Pavel Fischer – 6,74 %, Jaroslav Bašta – 4,47 %, Marek Hilšer – 2,56 %, Karel Diviš – 1,35 %, Tomáš Zima – 0,55 %.

❗16:39 – Český statistický úřad: Bylo zpracováno 99 % okrsků.

❗16:37 – Petr Pavel překonal v prvním kole Andreje Babiše. V dramatické volbě je rozdíl přímo úměrný stovkám hlasů.

16:35 – Petr Pavel znovu předstoupil před novináře. „Novináři si stěžovali, že tyto volby jsou nuda. Nesouhlasil bych. Ten výsledek vypadá téměř shodně. Musím říct, že i když jsem byl politicky úplně nezkušený člověk podle Andreje Babiše, nepřijde mi to jako špatný výsledek,“ řekl Pavel. Uvedl, že podle účasti je vidět, že občanům jde o to, kdo bude prezidentem. Podpoří jej Fischer, Nerudová i Hilšer.

❗16:29 – Volební účast v prvním kole prezidentských voleb překročila 68 %.

16:24 – Prezidentští kandidáti Danuše Nerudová i Petr Pavel vyhráli první kolo prezidentské volby v místech, kde mají rekreační sídla. Také Andrej Babiš opanoval volby v Olbramovicích ve Středočeském kraji, kde sídlí farma Čapí hnízdo. Naopak Pavel Fischer a Jaroslav Bašta v místech svých chat či chalup neuspěli. (ČTK)

16:18 – Nerudová stvrdila svůj slib i na Twitteru.

Byla to jízda! 💜 Děkuji vám za podporu a za každý hlas, který jste mi v těchto volbách dali. Ve 2. kole půjde o hodně. Abychom si udrželi naději na lepší budoucnost, musíme přijít znovu a postavit se lžím a nenávisti. Postavit se politice oligarchy, který rozděluje naši zemi. pic.twitter.com/Yky81jTrKl — Danuše Nerudová (@danusenerudova) January 14, 2023

16:15 – Informace ze štábu Andreje Babiše přináší redaktorka Tereza Patočková.

Andrej Babiš je na cestě do štábu. @TerezaPatockova pic.twitter.com/phzjUgp3BM — Adam Smeták (@adamsmetak) January 14, 2023

16:14 – Bylo sečteno 95 % hlasů: Vedoucí kandidát Andrej Babiš (ANO) dosud získal 35,66 % hlasů, druhý Petr Pavel 34,71 % hlasů.

16:11 – „Bude to těsné, uvidíme, o jaké procento nebo půlprocento to bude, ale za mě je to neuvěřitelné. Chci moc a moc poděkovat voličům,“ uvedla Schillerová.

16:08 – Do štábu Andreje Babiše dorazila Alena Schillerová.

Zdroj: REFRESHER / Adam Smeták

16:00 – Pavel Fischer na tiskové konferenci také podpořil ve druhém kole Petra Pavla.

15:56 – Ve štábu Andreje Babiše není zrovna plno, reportuje Adam Smeták. „Na místě je připravený prostor pro tiskovou konferenci, novináři očekávání na příjezd Andreje Babiše. Kdy dorazí, není jasné,“ uvedl.

Zdroj: REFRESHER / Adam Smeták

15:55 – Máme sečteno 89,04 % hlasů (účast 67,86 %) : Andrej Babiš – 36,15 %, Petr Pavel – 34,25 %, Danuše Nerudová – 13,84 %, Pavel Fischer – 6,65 %, Jaroslav Bašta – 4,56 %, Marek Hilšer – 2,59 %, Karel Diviš – 1,36 %, Tomáš Zima – 0,55 %.

15:50 – Danuše Nerudová podpořila Petra Pavla. „Pořád je tady velké zlo, jmenuje se Andrej Babiš. Máme tady člověka, který vlastní mediální domy a chtěl by vlastnit Lány i Pražský hrad. Chtěla bych pogratulovat demokratickému vítězi, Petru Pavlovi. Dnes večer budeme hovořit o tom, jaké jsou možnosti,“ konstatovala.

15:47 – Redaktorka Anna Koucká hovořila se Sebastiánem Šiklem.

Odbornou expertizu kampane poskytl pro @refreshercz i Sebastian Sikl. pic.twitter.com/jrJ2OewLmE — Anna Koucká (@AnickaKoucka) January 14, 2023

15:46 – „Myslím, že jsme se na cestě neušpinili, nikoho jsme neočerňovali. Jsem ráda, že jsme si tento styl kampaně udrželi až do konce,“ dodala Nerudová. Setkala se znova s obrovským potleskem.

15:43 – Danuše Nerudová sklízí obrovský potlesk. Celý štáb je v emocích, manžel prezidentské kandidátky pláče na pódiu, komentuje z místa Radim Šlechta. „Chtěla bych vám poděkovat, protože to, že končím jako třetí, vůbec nic neznamená. Začal se psát příběh, který je inspirací pro všechny ostatní. Má smysl se snažit a máme moc měnit věci. Vzhledem k tomu, že jsem jako žena došla tak daleko, pootevřely se dveře dalším,“ uvedla Nerudová na pódiu.

15:40 – Koho vybrat ve druhém kole? Do druhého kola voleb, které proběhne 26. a 27. ledna se dostali Andrej Babiš a Petr Pavel. Podívej se na srovnání, koho by si vybrali za kancléře, kolik jazyků ovládají nebo jakou mají zkušenost se zahraniční diplomacií. Kromě otázek na úřad prezidenta jsme vybrali taky některé s z jejich osobních názorů na aktuální dění. Naši analýzu najdeš zde.

❗15:40 – Volební účast v prvním kole prezidentských voleb byla vyšší, než se očekávalo – 67,49 %. Kde se hlasovalo v sobotu dopoledne si můžeš přečíst v našem článku.

15:33 – Tři čtvrtiny hlasů jsou sečteny: Vedoucí kandidát Andrej Babiš (ANO) dosud získal 37,08 % hlasů, druhý Petr Pavel 33,39 % hlasů. Třetí favorizovaná kandidátka Danuše Nerudová získala 13,77 %.

15:24 – Do štábu vedoucího kandidáta na prezidenta Andreje Babiše dorazil bývalý ministr životního prostředí a nyní poslanec Richard Brabec (ANO).

Zdroj: REFRESHER / Adam Smeták

15:20 – Andrej Babiš poděkoval svým voličům.





Děkuju strašně moc vám všem, kdo jste volili Babiše. pic.twitter.com/usQn82Qgye — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 14, 2023

❗ 15:17 – S největší pravděpodobností se po 60 % sečtených hlasů utkají ve druhém kole prezidentských voleb Andrej Babiš s Petrem Pavlem

15:15 – Současné předběžné výsledky prezidentských voleb nepovažuje Pavel Fischer za dobré pro Českou republiku. Ve druhém kole podpoří kohokoli, kdo bude stát proti Babišovi. (iDNES)

15:10 – Máme sečteno 41,54 % hlasů (účast 67,35 %) : Andrej Babiš – 38,54 %, Petr Pavel – 32,03 %, Danuše Nerudová – 13,66 %, Pavel Fischer – 6,37 %, Jaroslav Bašta – 4,77 %, Marek Hilšer – 2,62 %, Karel Diviš – 1,41 %, Tomáš Zima – 0,56 %.

15:08 – Novinky ze štábu Petra Pavla.





@general_pavel zahajil tiskovou konferenci. Podekoval vsem ve stabech, podporovatelum, volicum a i svym souperum. V doprovodu manzelky Evy sleduje stream z regionalnich stabu, kde se sesli jeho podporovatele. Vetsina z nich je ve flanelkach @refreshercz pic.twitter.com/XZcB8sANFQ — Anna Koucká (@AnickaKoucka) January 14, 2023

15:05 – Podle zdrojů našich reportérů ze štábu Andreje Babiše není jasné, kdy na místo dorazí samotný kandidát a že afterparty se zatím neplánuje.

15:02 – Petr Pavel na tiskové konferenci: „Blížíme se k závěru prvního poločasu. Není co slavit, spíše je třeba zahájit druhý poločas, který bude náročnější než ten první.“

15:00 – Český statistický úřad vyvrátil zprávu ČTK o hackerském útoku. Úřad se ohradil proti zavádějící zprávě ČTK o hackerském útoku. ČSÚ se aktuálně soustředí na hladký průběh zpracování volebních výsledků. „V minulých dnech jsme zaznamenali zvýšený počet přístupů na naše webové stránky, který stále trvá. Z preventivních důvodů jsme proto omezili přístup ze zahraničních internetových adres,“ uvedl na Twitteru.

14:58 – Takto to vypadá ve štábu Petra Pavla.

Novinari netrpelive vyckavaji na vystoupeni @general_pavel. Zacit by melo zhruba za 10 minut @refreshercz pic.twitter.com/WCC7634Jp5 — Anna Koucká (@AnickaKoucka) January 14, 2023

14:55 – Výsledky voleb (sečteno 23,63 % hlasů): Andrej Babiš – 39 %, Petr Pavel – 31,53 %, Danuše Nerudová – 13,64 %, Pavel Fischer – 6,35 %, Jaroslav Bašta – 4,79 %, Marek Hilšer – 2,67 %, Karel Diviš – 1,41 %, Tomáš Zima – 0,56 %.

14:48 – Petr Pavel přišel za zuřivého potlesku. Momentálně se čeká na jeho vystoupení, které začíná v 15:00. Média jeho příchod netrpělivě očekávají.

14:44 – Ve štábu Danuše Nerudové se skanduje Da-Nu-Še! „Máme neskutečné vzpomínky, děkujeme Vám,“ řekla jedna z dobrovolnic a předala Danuši Nerudové květinu.

14:40 – Volební účast se blíží 70 %. To je číslo, se kterým mnoho lidí nepočítalo. Momentálně se jedná o 67,27 % voličů

14:38 – Po sečtení prvních 5 % hlasů vede Andrej Babiš před Petrem Pavlem. Babiš získal 39,75 % hlasů, Pavel 30,47 %. Danuše Nerudová je třetí se 13,7 % hlasy. Momentální výsledky jsou však velmi předběžné.

14:33 – Letošní volby hlavy státu ovlivnila obava lidí z toho, že zvítězí bývalý premiér Andrej Babiš (ANO). Novinářům to dnes po příchodu do štábu řekl kandidát Marek Hilšer. V předchozích prezidentských volbách, kterých se Hilšer rovněž zúčastnil a skončil pátý, nic podobného nezaznamenal. Senátor doplnil, že ohledně volební účasti by v prvním kole pokládal za zklamání účast kolem 55 procent. (ČTK)

14:20 – Tisková konference Petra Pavla proběhne kolem 15:00.

Petr Pavel by mel do stabu dorazit ve 14:30, v 15:00 by pak mela probehnout tiskova konference. Tiskova mluvci @general_pavel Eva Hromadkova pro @refreshercz uvedla, ze se ocekava, ze secteno by melo byt okolo pate hodiny. — Anna Koucká (@AnickaKoucka) January 14, 2023

14:17 – Danuše Nerudová bilancuje. „Je rozhodnuto. Děkuji všem, kteří jste přišli k volbám a dali mi svůj hlas. Děkuji každému, se kterým jsem se během kampaně mohla potkat a potřást mu rukou. Děkuji také každému, kdo i přesto, že jsme se osobně neviděli, sdílel mou podporu na sítích. Jste to nejlepší, co mě mohlo potkat,“ uvedla na Facebooku.

14:14 – Český statistický úřad kvůli hackerskému útoku omezil přístup na svůj web ze zahraničí. Stránky Českého statistického úřadu (ČSÚ) dnes podle odborníků z Avast Threat Labs čelily útoku hackerů. Podle firmy útočníci použili software, který vytvořila proruská hackerská skupina. Z preventivních důvodů proto byl omezen přístup ze zahraničí. (ČTK)

14:12 – Policie hlásí v prvním kole klid.

První kolo skončilo, volební místnosti se uzavřely a my můžeme konstatovat, že jsme v průběhu voleb nemuseli řešit žádné zásadní mimořádné události nebo narušení veřejného pořádku. #policiepp — Policie ČR (@PolicieCZ) January 14, 2023

14:05 – Danuše Nerudová dorazila do volebního štábu i s manželem.

Zdroj: Refresher / Radim Šlechta

❗14:00 – Volební místnosti byly uzavřeny! Začíná sčítání hlasů odevzdaných v prvním kole prezidentské volby.

13:50 – Refresher nechybí ani ve štábu Andreje Babiše. Situaci budou sledovat redaktorka Tereza Patočková a editor Adam Smeták.





Zdroj: REFRESHER / Tereza Patočková



13:40 – Pro naši redaktorku Annu Kouckou přinesl pobyt ve volebním štábu Petra Pavla již první překvapení. Její postřehy můžeš sledovat i na Twitteru.





Za @refreshercz dneska reportuju ze stabu @general_pavel. Zatim tady pobihaji jenom novinari a ja jdu testovat catering. Za kafe se tu plati, coz me velmi prekvapilo pic.twitter.com/BkxfhJ4p4f — Anna Koucká (@AnickaKoucka) January 14, 2023

13:38 – V prvním kole prezidentských voleb do sobotního poledne odvolila více než polovina voličů. (ČT24)

13:30 – Do uzavření volebních místností zbývá 30 minut!

13:20 – Připraveni jsme i ve štábu Petra Pavla! První informace přináší redaktorka Anna Koucká. „Volební štáb Petra Pavla sídlí v coworkingovém prostoru Opero poblíž Staroměstského náměstí. Okolo jedné odpoledne jsou ve štábu téměř výhradně jen novináři, někteří si tu už techniku připravují od osmé hodiny ranní. Příchod Petra Pavla se očekává v půl třetí,“ sděluje.

Zdroj: REFRESHER / Anna Koucká

13:06 – Jsme ve štábu Danuše Nerudové! Dění na místě bude pro tebe sledovat redaktor Radim Šlechta. „Volební štáb se otevřel před hodinou. V minimalisticky zdobené galerii Mánes je zatím více novinářů než hostů. Ti čekají v poklidu v oddělené místnosti a v jiném patře,“ komentoval situaci.

Zdroj: REFRESHER / Radim Šlechta

13:05 – Kdy se otevřou další volební štáby? Štáby Pavla Fischera a Tomáše Zimy se otevřou ve 14:30, štáb Jaroslava Bašty ve 13:30 a štáb Karla Diviše otevřel ve 13:00. (iDNES)

13:00 – Už máš odvoleno? Jestli ne, ještě stíháš! Inspiruj se Refresherem a utíkej do volebních místností, které se zavřou přesně za hodinu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený REFRESHER Česko (@refreshercz)

12:42 – V Brně se ztratil tříletý chlapec, našli ho ve volební místnosti. Úsměvná situace se stala v Brně-Žabovřeskách, kde se dnes cestou na hřiště chlapec ztratil. Strážníci ho našli ve volební místnosti tamní školy. Na strážníky se obrátila žena, které její syn ujel na kole. Důvod svého útěku nezmínil. (ČTK)

12:04 – Volební štáb Andreje Babiše se otevřel ve 12:00. (iDNES)

12:02 – Prezidentská kandidátka Danuše Nerudová již míří do Prahy. Její štáb otevírá ve 14:00.

Na cestě do Prahy! Stratégové kampaně na zadních sedadlech dodávky už se těší na sčítání! 😀 pic.twitter.com/WiOQZTh4I1 — Danuše Nerudová (@danusenerudova) January 14, 2023

12:00 – Voliči mají ještě dvě hodiny na odevzdání svého hlasu. Ve 14:00 se volební místnosti uzavřou.

11:35 – V Bratislavě odvolili i hráči hokejového celku HC Oceláři Třinec. Včera totiž odehráli v hlavním městě Slovenska zápas pod širým nebem s brněnskou Kometou.

🇨🇿 V Bratislavě máme ještě jednu povinnost. pic.twitter.com/ZMmMfKp9oI — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) January 14, 2023

11:30 – Moravskoslezští policisté se v prvním kole prezidentských voleb zabývají podněty občanů na možné ovlivnění voleb. Ve Frýdku-Místku si žena stěžovala na motivační dopisy, které naváděly k volbě konkrétních kandidátů, na Karvinsku zase voliči vadilo označení členů volební komise (ČTK)

11:28 – V některých volebních okrscích přesahuje účast 60 procent. Obvykle se volební účast pohybovala v sobotu dopoledne někde mezi 50 a 55 procenty. (Seznam Zprávy)

11:00 – Za tři hodiny se uzavřou volební místnosti.

10:51 – Premiér Petr Fiala (ODS) okomentuje výsledek voleb v 17:00 (ČTK)

10:43 – Raketový útok v Kyjevě byl odvolán. České prezidentské volby na tamní ambasádě pokračují. (Deník N)

10:26 – Ministerstvo vnitra radí. Vzhledem ke včerejší zprávě o fotce neuznaného prezidentského kandidáta Karla Janečka a jeho upraveném volebním lístku (článek zde) reagovalo ministerstvo vnitra na Twitteru tím, že zveřejnilo, které volební lístky platí a které ne.

Abychom předešli případným nepříjemnostem ❗



K různým kreativním úpravám hlasovacích lístků komise při sčítání nepřihlíží. Pokud jsou z lístku patrné potřebné údaje, lístek byl v úřední obálce pouze jeden a není zcela přetržený, vždy se jedná o platný hlas. pic.twitter.com/Q6QwAw7pEl — Ministerstvo vnitra (@vnitro) January 13, 2023

10:19 – První tweet z hlavní trojky kandidátů sdílel Petr Pavel.

Dnes je důležitý den, a proto nastal čas vytáhnout tuto fotku s Mickou. Neprospěte šanci a běžte volit! 😉 pic.twitter.com/pqIepvAFKc — Petr Pavel (@general_pavel) January 14, 2023

10:14 – Refresher bude dnes sledovat dění voleb ze štábů hlavních prezidentských kandidátů – Andreje Babiše, Danuše Nerudové a Petra Pavla. Exkluzivní informace se proto dozvíš přímo od zdroje, jejich souhrn najdeš v tomto on-line přenosu.

9:40 – Pokud ještě nemáš odvoleno a zároveň nemáš jistotu v tom, komu hodit svůj hlas, můžeš se rozhodnout na základě rozhovorů s prezidentskými kandidáty, které jsme ti během kampaně přinesli. Níže může zhlédnout rozhovory se dvěma hlavními kandidáty, Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou.

9:32 – Kvůli útoku na Kyjev ze strany ruské armády musela tamní volební komise přerušit hlasování druhého dne českých prezidentských voleb. Komise se musela schovat do krytu. (ČT24)

9:23 – Volební štáb Petra Pavla je již otevřen od osmé hodiny ranní. Kandidát má příjezd naplánován na 14:30, ale jeho vystoupení by mělo začít až mezi 15:00 a 15:30. (Seznam Zprávy)

9:10 – Včerejší dění jsme taktéž sledovali on-line. Veškeré proběhlé události si můžeš zopakovat zde.

9:00 – Začíná živý přenos z druhého volebního dne prezidentských voleb roku 2023. Děkujeme, že nás čteš!

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.