V těchto oborech můžeš vydělávat i více než 80 tisíc měsíčně. Na některé pozice ti stačí bootcamp

Ačkoliv dnes firmy nabízí zaměstnancům zajímavé benefity, od flexibilní pracovní doby až po home office, jedním z rozhodujících faktorů při výběru práce stále zůstává mzda. Navíc v době, kdy cenová hladina znatelně roste, lidé více než kdy jindy přemýšlí, jak by mohli zvednout svůj příjem. A tak se začínají přesouvat za lepší prací do jiných oborů.

Žebříčkům nejlépe placených profesí vévodí prezidentský plat a lidé pracující v zábavním průmyslu. Na pěkné peníze si ale můžeš přijít, i pokud nemáš ambice stát se hlavou státu či seriálovým hercem. K oborům, kde letos meziročně porostou mzdy nejvíce, bude dle průzkumu poradenské sítě RSM patřit IT a finančnictví. Průměrná mzda by se tam měla navýšit o více než 10 %. Například seniorní programátoři mají na výplatní pásce podobná čísla jako vrcholoví manažeři, kteří si podle serveru Platy.cz přijdou na průměrnou hrubou mzdu 107 466 Kč měsíčně.

Digitální doba přeje IT

Právě informační technologie se v posledních letech staly velmi prestižním oborem. Průměrná hrubá mzda v IT je dle stejného serveru 65 548 korun. Takové sumy jsou podle výzkumu, který provedl IT bootcamp Green Fox Academy, programátoři schopni dosáhnout už po dvou letech praxe. Za další rok se jejich příjem pohybuje o 10 až 15 tisíc výše. Ovšem začínající junior programátor dosáhne na „pouhých“ 47 tisíc korun. Rozdíly jsou tak značné. Záleží na délce praxe, schopnostech i technologii. Zkušený Android programátor může vydělávat kolem 97 tisíc měsíčně, hlavní vývojář pak i 130 tisíc korun.

Nejen vysoké platy jsou důvodem, proč do IT přechází stále více lidí z různých oborů včetně marketingu, zdravotnictví, školství či strojírenství. Celých 35 % absolventů bootcampu uvedlo, že jejich hlavním důvodem bylo vyhoření a nespokojenost ve stávajícím zaměstnání. Pracovníky láká do IT také flexibilní pracovní doba nebo možnost pracovat na dálku.

Programátorem už za 4,5 měsíce

Další výhodou je, že na rozdíl od oborů, jako je zdravotnictví či právo, se ajťákem může stát v podstatě každý, stačí k tomu dobrý rekvalifikační kurz (tj. bootcamp). V něm zájemci během pár měsíců získají znalosti a dovednosti potřebné k tomu, aby v novém oboru uspěli. Že se jim to daří, potvrzuje fakt, že 98 % absolventů bootcampu Green Fox Academy má v současné době práci, kde denně využívají, co se během kurzů naučili. Přitom mnozí z nich neměli s programováním předchozí zkušenosti.

Stát se programátorem lze i za méně než rok. Studenti Green Fox Academy mají možnost výběru mezi super intenzivním studiem, kde se naučí programovat za 4,5 měsíce, a desetiměsíčním kurzem, který mohou absolvovat i při zaměstnání, a nemusí se tak bát ztráty příjmů.

Přechod do IT si pochvaluje i bývalý hotelový manažer Charlie, který dříve pracoval v hotelu v Amsterodamu. V současnosti působí na pozici ServiceNow developer a mentor programování večerních a víkendových kurzů. „Byl jsem v hotelu spoluzodpovědný za vedení projektu domotica v hotelových pokojích. Téměř ve všech byly iPady, které hosté používali k ovládání světla nebo televize. V systému bylo zároveň mnoho informací o Amsterodamu a hotelu. Občas jsem ale byl frustrovaný z toho, jak byl systém postavený. Říkal jsem si, že kdybych já uměl programovat, udělal bych ho mnohem lépe.“

Jeho rozhodnutí naučit se programovat zpečetila pandemie, která ho připravila o zaměstnání. V Nizozemsku byly ceny příliš vysoké, a tak uspíšil stěhování do České republiky za svou přítelkyní a rozhodl se pro kurz junior programátora. „Nikdy bych se nenaučil tolik, kdybych se o to pokoušel sám. Byly dny, kdy jsem u notebooku seděl i 12 hodin. Ale po celou dobu jsem cítil podporu mentorů, hodně jsme si pomáhali i ve třídě,“ vzpomíná na bootcamp Green fox Academy. Práci se mu podařilo sehnat hned po dokončení rekvalifikačního kurzu. Díky garanci zaměstnání v partnerských společnostech, kterou Green Fox Academy nabízí, se uchytil v mezinárodní společnosti Accenture.

Pro bootcamp se rozhodl i Adam, který dříve pracoval jako prodejce pokladních systémů a nyní zastává pozici vývojáře ve společnosti Smarty.cz. „Mám už svůj věk a nemohl jsem si dovolit pozastavit na tři roky svoji kariéru, abych si udělal vysokou školu,“ vysvětluje a doplňuje: „Bylo mi sympatické, že garantují práci a kurz trvá 17 týdnů. Bootcamp byl fajn. Úspěšně jsem jím prošel a ani ne do měsíce jsem měl práci, takže má očekávání určitě splnil.“

Další obory s vysokými mzdami

Na příjemnou výplatu si můžeš kromě IT přijít i v dalších oborech. Nutno ale podotknout, že už bude o něco těžší získat potřebnou kvalifikaci. Například mzda řídícího letového provozu může činit od 150 do 200 tisíc korun měsíčně, u pilotů je to kolem 120 tisíc korun. S velkou finanční odměnou se však v podobných profesích pojí také velká zodpovědnost, psychická odolnost a vysoké nároky na schopnosti a odbornost.

Jestli tě baví finance a ekonomika, mohla by se ti líbit práce v bankovním sektoru, kde se průměrný hrubý plat pohybuje kolem 50 tisíc korun. Osobní bankéři vydělávají až 60 tisíc korun měsíčně, podobně to mají hypoteční specialisté. Dobře se v České republice daří také právníkům a lidem působícím v legislativě. Úspěšný právník si vydělá kolem 75 tisíc měsíčně, advokát až 130 tisíc korun. Bohužel, na to, aby se člověk stal právníkem, nestačí jen rekvalifikační kurz. Vyžaduje to studium vysoké školy a několik let práce pod odborným dohledem, než si můžeš otevřít vlastní praxi.

Podobné je to ve zdravotnictví. Špičkoví chirurgové a další odborní lékaři si přijdou na vyšší desítky tisíc měsíčně, stát se lékařem však nejde ze dne na den. Nicméně průměrná hrubá mzda v oboru zdravotní a sociální péče činila podle ISPV ve třetím čtvrtletí loňského roku 43 197 Kč měsíčně, takže pokud se právě rozhoduješ o svém povolání a tento obor by tě bavil, můžeš si zajistit slušný plat.

V každém případě, pokud plánuješ jakoukoliv změnu práce, dobře zvaž, co bude obnášet. Specifické obory často vyžadují odbornost, kterou nelze získat dříve než za léta studia a praxe. To však neplatí pro IT, kde můžeš díky kurzům od Green Fox Academy pracovat třeba ještě tento rok.

Inspirovat se můžeš Sandrou. „Dřív jsem považovala lidi v IT za strašné ‚bedny‘ s nevídaným skillem. Když jsem zjistila, co je náplní jejich práce, uvědomila jsem si, že to nejsou nadlidi a že není důvod, abych tuto práci nemohla vykonávat i já,“ svěřuje se a dodává: „Do IT jsem šla proto, že jsem si přála mít zaměstnání, které mi umožní flexibilitu a práci z domova. Když dělám z domova, jsem mnohem efektivnější a spokojenější.“ To vše se jí splnilo. Po absolvování bootcampu nastoupila na pozici programátorky do společnosti Accenture.

Jestli si netroufáš na programování, můžeš si vybrat kurz pro CRM specialisty a vytvářet tak aplikace pomocí grafického rozhraní v technologii Salesforce. Bootcampy startují už na začátku dubna a přihlášky se uzavírají už v únoru 2023, takže dlouho neváhej, ať ti tato jedinečná příležitost neuteče.

