VIDEO: TikTokerka zjedla v autobuse surového lososa, ľudia na internete sú zdesení

TikTokerka zjedla v autobuse surový filet z lososa. Reakcie na internete na seba nenechali dlho čakať, ľudia sú z jej videa zdesení. Píše o tom The Independent.

Aggie Dayová zjedla tepelne neupravenú rybu počas cesty autobusom. Divákov sa cez post opýtala: „Je tu ešte niekto, alebo som divná?“

Istá pani, ktorá pracuje ako organizátorka svadieb a podujatí, k videu napísala: „Chýba už len sójová omáčka“.

„Už som surovú rybu jedla a som si vedomá, že je to nezdravé. Zverejnila som to zo srandy. Nie je to niečo, čo by som jedla pravidelne,“ povedala Aggie pre Independent.

„Spadla mi sánka,“ komentoval ďalší človek na internete Aggiino video.

Je všeobecne známe, že konzumácia surového lososa sa neodporúča v iných formách ako sú sashimi alebo sushi. Človek sa zbytočne vystavuje riziku nákazy pásomnicou.

