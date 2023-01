Proč jsou ošklivé boty módní záležitostí?

Jsou ošklivé, ale pohodlné. Hodně lidí se jim vysmívá a nikdy by si je nevzali na sebe. I přesto však jejich obliba u milovníků módy stoupá. Řeč je o ugly shoes.



Ugly shoes je termín, se kterým se posledních pár měsíců můžeme setkávat čím dál častěji. Mnoho známých osobností a fashion influencerů je volí nejen pro jejich pohodlí, ale především jako podstatnou součást stylingu. Jedny z nejznámějších módních domů navazují spolupráce s OG značkami jednotlivých modelů nebo vyvíjejí svou vlastní siluetu. Poptávka je vysoká, a tak tímto krokem žádný designér nemůže šlápnout vedle.



Spousta lidí tuto obuv volí například do práce, do chladného počasí nebo kvůli zdravotním benefitům. Otázkou však zůstává, co k této volbě vede lidi, kteří nad svými outfity přemýšlejí zejména z vizuálního hlediska.



Podle slov kognitivní psycholožky Carolyn Mair, Ph.D., která se specializuje na módu, má být důvodem to, že ošklivá móda přitahuje pozornost svou nekonvenčností. „Máme tendenci ignorovat ‚normální‘ nebo průměrné předměty, protože víme, jak je zpracovat,“ říká. „Věnujeme větší pozornost složitým nebo neobvyklým objektům – včetně ošklivých bot.“

„Tím, že upoutá pozornost diváka, se ošklivá móda stává fascinující. Může to být považováno za esteticky nepříjemné, ale je to přesně tato vlastnost, která oslovuje ostatní... Nosit něco jiného, co přitahuje pozornost, lze interpretovat jako riskování, které může být vnímáno jako vzrušující, dobrodružné a zábavné,“ dodává.



Vliv na comeback ugly shoes měla v neposlední řadě i světová pandemie. V době sociálního distancování a zahalování obličejů do roušek a respirátorů volila spousta z nás méně atraktivní alternativy obuvi. Stejně jako v tomto případě sehrála obuv stěžejní roli v reflexi našeho vnitřního rozpoložení. Podobně tomu bylo i tehdy, když jsme se po několikaměsíčním lockdownu vraceli opět do společnosti. Rozdíl byl jen v tom, že tentokrát obuv sloužila jako předmět komunikace.



Tuto myšlenku rozvinula módní psycholožka Dawnn Karen. „Pokud jsme byli vy a já doma a neměli jsme osobní interakce, v momentě, kdy půjdeme ven v ugly shoes, jako jsou například (Balenciaga) Crocs na jehlovém podpatku, se budou lidé dívat na naše nohy a začneme je zajímat,“ říká. „Pak jsme za ten den získali naše sociální body.“

Pojďme si přiblížit některé z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších značek ugly shoes, s nimiž se můžeme setkávat ve streetwearové kultuře i vysoké módě.

Uggs

Bezesporu nejvíce rozšířenou ošklivou obuví, a to nejen v zimním období, je americká značka UGG. Její historie sahá do konce 70. let minulého století, největší boom však zaznamenává od počátku 21. století.

K raným 2000s se váže Y2K styl a s ním hvězdy jako Paris Hilton, Lindsay Lohan nebo Kate Moss. V současnosti se jedná o jeden z převzatých trendů právě z tohoto časového období. Boty UGG jsou ikonické svým vzhledem sněhulí v kombinaci s pantofli, a to zejména v neatraktivní béžové barvě.

I přestože jsme je v předešlých letech mohli spatřit téměř na všech celebritách, jako jsou Kaia Gerber, Emma Chamberlain nebo Hailey Bieber, zlom nastal, když v nich paparazzi vyfotografovali Bellu Hadid. Ta se procházela New Yorkem s pizzou v ruce a k tomu zvolila koženou racer jacket, bílé šortky a vysoké bílé ponožky právě v kombinaci se zmiňovanou obuví. Je tedy otázkou, zda budou boty UGG i v letošním roce trendem, nebo se s nimi budeme setkávat pouze kvůli jejich hřejivosti.

Crocs

Značka Crocs se na trhu objevuje od roku 2002 a v průběhu své existence stihla navrhnout nepřeberné množství siluet. Původně byla tato obuv určena pro vodáky a svým tvaroslovím dřeváku měla usnadnit nazouvání. Oblibu (i nenávist) si však získala u mnohem širší skupiny lidí, a tak se začal její design hojně napodobovat.

Signature Crocs nazouvák je vyroben z materiálu croslite připomínajícího gumu, v němž nalezneme perforované dírky. Kromě funkčního využití se crocsy objevily i ve vysoké módě. To měl na svědomí kontroverzní kreativní ředitel módního domu Balenciaga v roce 2017, pro něhož představené kolekce ztělesňují v mnoha případech sociální experiment. Crocs x Balenciaga disponovaly vysokými platformami či tenkými podpatky a tato spolupráce se i v následujících letech opakovala. Z řad celebrit si crocsy oblíbily osobnosti jako Justin Bieber nebo Post Malone.

Moon Boots

Pokud má existovat obuv jako synonymum zimy, bez váhání bychom mohli říct, že se jedná o moon boots. Značka Moon Boots vznikla roku 1969, inspirací jí bylo přistání na Měsíci. I přestože jsou 60. léta minulého století specifická zájmem o vesmír a stylem space age, vliv těchto sněhulí přetrvává do dnešní doby.

Druhý dech tato obuv nabrala začátkem roku 2000 a stejně jako UGGS je kouskem spadajícím do Y2K estetiky. Pro Moon Boots je specifická jejich masivní silueta a několik barevných a materiálových provedení. Ve spolupráci se značkou Fendi byly tyto chunky boots k vidění například na Kylie Jenner sedící u krbu nebo v kožešinové verzi na zpěvačce Dui Lipě.

Zajímavou spoluprací byla i ta se značkou Swarovski, kdy povrch sněhulí pokryly křišťály. Pravděpodobně by se dalo polemizovat o tom, zda se nejedná o kýč, avšak spousta lidí by měla jiný názor, a tak si tento výstřelek užívají minimálně během zimy.

Birkenstock

Birkenstock je společnost, jejíž kořeny sahají až do roku 1774. Jedná se o jednu z největších světových značek obuvi, která má na svědomí vynález anatomicky tvarované stélky. Navzdory zejména medicínským účelům této obuvi se prosadila v druhé polovině 20. století i v oblasti módy. Tam ukotvila své místo i díky kolaboracím s Rickem Owensem, Jil Sander, Diorem nebo Manolem Blahnikem.

Siluet, z nichž lze vybírat, je opravdu nespočet, avšak poslední dobou zaznamenává největší hype model Boston. Ten si oblíbila například i Kendall Jenner. Nazouváky a sandály budou vždy v kurzu a lze je nosit jak na boso, tak v kombinaci s ponožkami do chladnějšího počasí. Obzvlášť birkenstocky dokážou svým organickým charakterem dodat každému outfitu ten správný finish.

