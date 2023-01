Vémola vs. Végh 2 aneb jaké megazápasy v organizaci OKTAGON MMA chceme vidět v roce 2023

Za posledních 12 měsíců jsme na půdě organizace Oktagon MMA viděli nespočet atraktivních bitev, momentů a prvotřídních výkonů bojovníků, ale ani rok 2023 nebude na velkolepé zápasy skoupý.

V redakci jsme proto vybrali desítku těch nejzajímavějších událostí a zápasů, které bychom v letošním roce chtěli vidět. Zaměřili jsme se přitom na takové, které mají reálné základy, o jejichž uskutečnění se již delší dobu mluví, a v jednom případě jsme zařadili i bitvu, která už je konečně po letech potvrzena.

Pojď se tedy s námi podívat, jaké megazápasy bychom si letos přáli sledovat. Na závěr pak nezapomeň dát hlas svému favoritovi v anketě nebo případně napiš další zápas do komentářů. Jdeme na to!

Attila Végh vs. Karlos Vémola 2

Od největšího MMA zápasu v historii domácí scény uplynuly už více než tři roky a fanoušci napjatě očekávají, kdy by mohlo dojít na hojně diskutovanou odvetu. Zatím sice není nic oficiálně potvrzeno, ale jako jeden z potenciálních termínů tohoto souboje dvou velikánů může být konec roku 2023 v pražské O2 areně. To ostatně potvrdil i promotér organizace Ondřej Novotný, podle kterého se jedná o možnou variantu.

Záviset bude ale na řadě faktorů. Jedním z těch hlavních bude samozřejmě zdravotní stav českého bijce Karlose Vémoly, který v závěru roku 2022 skončil v nemocnici. Doufejme, že v letošním roce jej žádné podobné problémy nepotkají. Attila Végh v loňském roce uvedl, že na odvetě je s vedením ústně domluvený, ale žádná smlouva zatím podepsána nebyla. Odveta však čím dál více nabírá reálnější kontury.

Patrik Kincl vs. Kaik Brito

Brazilský fenomén Kaik Brito v Oktagonu pokosil už čtveřici bojovníků včetně šampiona Davida Kozmy, kterého obral o pás ve veltrové váze. Ustát s ním celý zápas dokázal jen Petr Kníže, který Brazilce porazil na body. S příchodem projektu Tipsport GameChanger, jehož je Brito součástí, se ale rýsuje hned několik velice zajímavých soupeřů, s nimiž by se Brazilec v této pyramidě mohl utkat.

Za jednu z nejzajímavějších alternativ bychom bezesporu mohli označit střet s Patrikem Kinclem, králem střední váhy. Sledovali bychom tak střet dvou šampionů na vrcholu jejich sil a asi nikdo by si nechtěl nechat ujít, zda dokáže zástupce královéhradeckého gymu All Sports Academy svého kamaráda Davida Kozmu „pomstít“. Uvidíme, zda se tedy v pyramidě potkají. Pokud ano, bude to velké.

Patrik Kincl vs. David Kozma

Je to zápas, který sice asi ani jeden z nich nechce, ale může k němu dojít. Kincl a Kozma jsou totiž dobří kamarádi a veřejně prohlásili, že o vzájemný zápas neusilují.

Pak ale přišel pyramidový projekt Tipsport GameChanger, kterého se mají oba zúčastnit, a jejich případné měření sil je tedy najednou velmi reálnou možností. A pro fanoušky by se jednalo o megazápas dvou českých hvězd, který by nikoho nenechal chladným.

Jak Kincl, tak i Kozma patří ke špičce domácí scény a v rámci veltrové pyramidy Tipsport GameChanger jsou jedněmi z hlavních favoritů na úplné vítězství.

Mimo tento projekt by se bojovníci proti sobě s největší pravděpodobností nikdy neutkali, teď je to ale jedna z verzí, s níž musí počítat, ač to pro ně může být vzhledem ke vzájemným sympatiím a přátelským vztahům nepříjemné. Milovníky MMA by ale tato bitva jistě dostala do varu.

David Kozma vs. Kaik Brito 2

Jedním z dalších potenciálních střetů v pyramidě Tipsport GameChanger je také odveta bývalého šampiona Davida Kozmy se současným šampionem veltru Kaikem Britem. Brazilec v prvním zápase předvedl úplné peklo a domácího borce poslal několikrát k zemi, oproti tomu Kozma zase ukázal obrovské srdce bojovníka a ustál bomby, po kterých by mnoho jiných bojovníků zápas vzdalo.

Odveta v rámci pyramidy Tipsport GameChanger by nebyla o pás, a i navzdory případnému vítězství Davida Kozmy by tak titul i nadále zůstal Britovi. I přesto by si však spousta fanoušků přála vidět, zda by se případná odveta odehrávala podle podobného scénáře jako první zápas, nebo zda by „Růžový Panter“ našel na nebezpečného Brazilce recept. Jejich možnou odvetu v rámci pyramidy nelze vyloučit.

Patrik Kincl vs. Karlos Vémola 2

Pravděpodobnost, že Patrika Kincla uvidíme v letošním roce jak ve veltrové pyramidě Tipsport Gamechanger, tak i v odvetě s Karlosem Vémolou ve střední, je mizivá, ale pokud by se rodák z Hradce Králové rozhodl z projektu z nějakého důvodu odstoupit, na zápas s Terminátorem by v roce 2023 mohlo dojít. Sám Kincl řekl, že obojí mít nemůže, aktuálně se proto rozhoduje, jakou cestu si vybere. A rozhodování to není ani trochu snadné.

Na jedné straně má Kincl před sebou možnou výhru až 300 tisíc eur (přes 7 milionů korun), které dostane celkový vítěz projektu Tipsport Gamechanger. Na straně druhé je pak velmi osobní duel, ve kterém by dostal šanci se „pomstít“ svému rivalovi za předchozí prohru, četné slovní výpady a urážky. Tato odveta byla již na dosah ruky, po zranění Karlose Vémoly však byla zrušena. Brzy se snad dozvíme, co u šampiona nakonec převáží.

Losene Keita vs. Vašek Sivák

Zápas, o kterém se mluví už poměrně dlouho, ale zatím bohužel pro fanoušky zůstalo jen u slov. Jednání dosud kvůli požadavkům té či oné strany nedospěla do úspěšného konce a těžko odhadnout, zda se to v roce 2023 změní. Definitivně vyloučit to však zatím nelze. Pro diváky by se dozajista jednalo o atraktivní duel dvou prvotřídních postojářů a je možné, že o jeho uskutečnění budou promotéři i nadále usilovat. Pokud by se podařilo dospět k podmínkám vyhovujícím všem stranám, milovníci (nejen) postojových disciplín by si určitě přišli na své.

Jonas Mågård vs. Gustavo Lopez

Šampion vs. prozatímní šampion. Držitel opasku v bantamové váze Jonas Mågård měl obhajovat titul v odvetě s Filipem Mackem, po zranění dánského Žraloka však dostal šanci UFC veterán Gustavo Lopez, který ji využil a českou jedničku váhy ukončil hned v prvním kole. Američan se tak stal dočasným držitelem opasku a fanoušci vyhlíží duel s právoplatným držitelem titulu z Dánska.

Kdy by k tomuto souboji dvou šampionů mělo dojít, zatím není známo. Mågård totiž při tréninku utrpěl vážné zranění v podobě zlomené čelisti. Po operaci se sice poměrně brzy vrátil zpět do tréninku, bude ale ještě trvat, než bude moct přejít do plného nasazení. Druhá polovina roku 2023 se ovšem jeví jako realistická možnost, kdy by titulový zápas mohl proběhnout. Už teď se nemůžeme dočkat!

Karlos Vémola vs. Stephan Pütz

„V Oktagonu je místo jen pro jednoho Terminátora,“ prohlásil Karlos Vémola směrem k německé hvězdě Stephanu „T-800“ Pützovi, který rovněž nosí přezdívku podle této akční filmové postavy. Když Vémola získal v létě roku 2022 opasek v polotěžké váze, ihned řekl, že jediným bojovníkem, proti kterému je ochotný titul obhajovat, je právě Pütz, který je aktuální jedničkou váhy. A zdá se, že právě letos bychom se bitvy dvou Terminátorů mohli dočkat.

Jak Vémola před nedávnem přiblížil, s promotérem Ondřejem Novotným mluvil o dvou nebo třech možných termínech, kdy by k zápasu mohlo dojít. Jedním z nich bude pravděpodobně červen 2023, kdy se má Stephan Pütz představit na turnaji v německém Oberhausenu. Zatím ale není jasné, zda se právě zde utká s Vémolou. To bude záležet hlavně také na zdravotním stavu českého bijce, který se stále zotavuje ze zdravotních problémů.

Návrat legendy Ivana Buchingera

Jednou z velkých událostí první poloviny roku se měl stát návrat slovenské legendy bojových sportů a mnohonásobného šampiona Ivana Buchingera. Toho v poslední době trápí četné zdravotní potíže a kvůli operaci ramene musel být nakonec zrušen i zápas, který se měl uskutečnit v dubnu v Bratislavě. Do klece se tak bývalý šampion lehké a pérové váhy prozatím bohužel nepostaví.

Letošní rok by ale přece jen měl stihnout. Jak sám Buchinger odhaduje, v létě by měl být zase v plném tréninku a kolem září by mohl zápasit. Ať už se ve svém návratu postaví proti komukoliv, rozhodně se bude jednat o ostře sledovaný comeback. Jako první bojovník Oktagonu vládl dvěma divizím současně, pak o oba pásy přišel. Pořád má ale na to, aby usedl zpátky na trůn.

Matěj Peňáz vs. Vlasto Čepo

Na závěr výběru zápasů zde máme již potvrzenou chuťovku pro milovníky tvrdých přestřelek. Na střet rivalů Peňáz vs. Čepo fanoušci čekají už pár let, ale kvůli zranění či okolnostem na té či oné straně k němu zatím nedošlo. Teď už je ale čekání konec. Po poslední dominantní výhře Matěj Peňáz prohlásil, že jeho příštím soupeřem bude právě obávaný slovenský ranař, a promotér Ondřej Novotný tento duel pohotově posvětil.

Od zápasu se neočekává asi nic jiného než pořádná řežba, která rozhodně nebude na tři kola. Peňáz i Čepo v kleci sbírají jeden knockout za druhým a dá se očekávat, že právě tvrdým ukončením skončí zápas i v tomto případě. Netroufáme si však zatím predikovat, v čí prospěch to bude. Pokud ani u jednoho z bojovníků nedojde ke zranění, zápas by měl proběhnout 29. dubna v Bratislavě na zimním stadionu Ondreje Nepely.

