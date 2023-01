Pokazené hodiny aj hojdacie kreslo. Tieto absurdné veci podľa povier prinášajú nešťastie

Vysypaná soľ, darované nože či prejsť popod rebrík nosí nešťastie. Máš doma starý kalendár, hojdacie kreslo či rastlinu, ktorá má to najlepšie za sebou? Daj si pozor, lebo podľa povier možno aj tieto veci stoja za tým, že ešte nie si bohatý alebo si stále single. A pozor, rok sa ešte len začal a už tu máme aj piatok trinásteho.

Nemusíš ho začať tým, že si povieš „dnes bude naprd deň“, a čakať, kedy sa čo pokazí. Piatok trinásteho môže byť spojený aj so šťastnými udalosťami, napríklad vďaka TIPOSU. Na tento magický dátum prichystali mimoriadne žrebovanie v hre LOTO.

Počet hracích polí je voliteľný od 1 do 10, pričom voľba čísel je štandardne buď náhodná, alebo sa spoľahneš na svoje šťastné čísla. Stávky sa uzatvárajú bez doplnkovej hry JOKER a iba na jedno mimoriadne žrebovanie v piatok trinásteho. Tak čo, skúsiš, či z tohto desivého dátumu nebude práve tvoj šťastný deň? Hra LOTO ti garantuje, že v jackpote môžeš vyhrať minimálne pol milióna eur.

Ak stále váhaš, tak ťa možno presvedčí fakt, že za 30-ročnú históriu hry LOTO sa podarilo až 65 hráčom stať milionárom. Historicky najviac milionárov z lotérií na Slovensku je práve z hry LOTO.

Zdroj: Unsplash/Dustin Humes

Ak patríš k naozaj poverčivým ľuďom, tak ti odporúčame dávať si doma pozor na tieto veci. Podľa povier totiž nosia nešťastie.

Neustlaná posteľ

Neustlané lôžko je nielen nočnou morou všetkých rodičov, ale údajne môže za to, že sa v noci nevyspíš. Ak si dáš ráno námahu a ponaprávaš každý vankúš a vyrovnáš perinu do dokonalej symetrie, budeš mať nielen upratané, ale predídeš v noci aj pozeraniu do stropu.

Hojdacie kreslo

Aj ty vidíš scénu ako z hororu, keď sa začne hojdacie kreslo samo od seba knísať? Nuž, rozhodne to nie je kus nábytku pre poverčivých ľudí. Podľa írskej povedačky totiž prázdne hojdacie kreslo pozýva zlých duchov, aby sa usadili. A ak sa naozaj samo od seba pohne, tak niet pochýb, že máš doma o nájomníka viac.

Maľba s katastrofickým alebo desivým výjavom

V zámkoch viseli na stenách portréty ľudí s prenikavým pohľadom, aby v služobníctve, ktoré sa rozhodlo kradnúť, vyvolali výčitky svedomia. Niektorí ľudia zas veria, že obrazy zobrazujúce prírodné katastrofy, vojnu či iné tragédie prinášajú nešťastie aj do tvojho domova.

Zdroj: Unsplash/Birmingham Museums Trust

Zrkadlo

Nielen feng šuej hovorí o tom, že by si nemal mať zrkadlo oproti posteli. Podľa niektorých povier cez zrkadlá prichádzajú rôzne neživé bytosti, iní zas tvrdia, že odrazy, ktoré v ňom vidíš, môžu sťažiť zaspávanie. Samostatnou kapitolou je rozbité zrkadlo, o ktorom sa traduje, že nosí sedem rokov nešťastia, a keby to nestačilo, tak aj nešťastie v manželstve. Existovať doma bez zrkadla ti však takisto môže priniesť nešťastie. Ak prídeš strapatý na pohovor či rande, určite neurobíš dobrý dojem.

Otvorený dáždnik

Asi ťa prekvapí, že táto povera siaha až do čias starovekého Egypta. Hovorí sa, že priniesť do interiéru predmety, ktoré ťa vonku chránia pred počasím, prináša nešťastie. Mohol by si tým uraziť duchovných strážcov domova. Naznačoval by si im, že ich ochrana nie je dostatočná. Ako však nechať vysušiť dáždnik bez toho, aby si nenahneval duchovných strážcov, žiaľ, nevieme.

Zvädnutá kytica alebo vysušený kvet

Mať doma čokoľvek mŕtve vraj prináša do domu negatívnu, doslova mŕtvu energiu. Týka sa to kvetiny, ktorú si zabudol poliať a bolo jej to osudné, ale aj zoschnutej kytice ruží.

Zdroj: Unsplash/Annie Spratt

Zelené steny

Spájanie zelených stien s nešťastím má svoje logické odôvodnenie. Kedysi zelené farbivo obsahovalo arzén a mohlo produkovať jedovatý plyn. Neskôr sa od používania toxických farieb upustilo, no u niektorých doposiaľ prevláda predsudok a radšej vyberajú iné odtiene.

Pokazené hodiny

Pokazené hodiny alebo hodiny, ktoré zastali, prinášajú podľa feng šuej nešťastie, pretože predstavujú vnútorný neporiadok. Hodiny, ktoré zastali, podľa tohto čínskeho umenia naznačujú, že môžeš uviaznuť vo vychodených koľajach a nebudeš sa posúvať vpred. Ak pokazené hodiny zazvonia, naznačuje to údajne smrť.

Starý kalendár

Podobne ako v prípade hodín, feng šuej naznačuje, že žiadne predmety na určovanie času by sa nemali používať nesprávne. Ako napríklad kalendár na rok 2022. Už stratil význam, a ak si ho stále nechávaš doma, môže vraj priniesť nešťastie, obmedziť blahobyt a dokonca skrátiť ti život. A navyše ťa bude stále mýliť, že je rok 2022.

Čierna mačka

Ó, áno, daj si pozor, ak máš doma čiernu mačku. V starovekom Egypte boli mačky nositeľmi šťastia a uctievané ako bohovia. Pre tie s čiernou srsťou sa karta obrátila v 13. storočí, a to v dôsledku zmienky v bule pápeža Gregora IX. Ten napísal, že čierne mačky sú vtelením satana. Potom to mali, chúďatká, spočítané – v stredoveku ich pálili aj spájali s čarodejnicami. Čierna bola totiž dlho asociovaná so smrťou a zlom. Teraz by ti určite každý majiteľ čiernej mačky potvrdil, že mu do života prináša práve radosť a šťastie a nie naopak.

Zdroj: Pexels/Maksim Goncharenok

Či už na povery veríš, alebo nie, piatok trinásteho sa môže stať tvojím šťastným dňom. Pomôcť ti k tomu môže mimoriadne žrebovanie LOTO. Je už len na tebe, či vložíš svoju nádej do svojich obľúbených čísel alebo vytiahneš zajačiu labku.

