Hľadáme stážistu pre naše socials!

Sme Refresher, hlas modernej generácie. Dokážeme článkom naštartovať kariéru umelca alebo utlmiť divný trend. Okrem článkov, ktorých cieľom je primárne zabaviť, tvoríme hodnotné a náučné texty, predstavujeme lokálnych hudobníkov, podnikateľov a iných šikovných ľudí, píšeme recenzie, natáčame reportáže a rôzne videá.

Záleží nám na tom, kam sa naša spoločnosť uberá, preto sa zaujímame aj o celospoločenské témy a presadzujeme hodnoty, o ktoré sa opierame: slušnosť, pravdu, nenásilie, pomoc slabším, toleranciu, ekológiu či zodpovedný prístup k drogám.



Tvojou primárnou náplňou bude okrem iného tieto hodnoty posúvať bližšie čitateľom prostredníctvom kreatívnych príspevkov na Instagrame.



Prečo potrebujeme stážistu?



Tento stážista bude súčasťou Brand Engagement Teamu, ktorý je pomerne nový, no už dobre zabehnutý. Hľadáme doň stážistu, ktorý si osvojí zručnosti, ako tvoriť obsah na sociálne siete vo veľkom médiu, ako ďalej podporiť redakčný obsah a posunúť ho čitateľom a ako komunikovať s komunitou.



Pre koho je táto stáž ideálna?



Táto pozícia je to pravé pre teba, pokiaľ ťa baví súčasné dianie, či už v showbize alebo politike, a máš v ňom prehľad. Stáž u nás ťa bude baviť, ak ťa bavia sociálne siete, trendy a nechýba ti kreativita. Kľúčové je, že kráčaš s dobou, bavilo by ťa vytvárať pútavú instagramovú story, natočiť Tiktok a je ti blízky redakčný obsah, ktorý v Refresheri tvoríme.





Čo bude pracovnou náplňou tvojej stáže?

Spracúvanie redakčného obsahu na sociálne siete. Pri brainstormingoch budeme od teba čakať návrh kreatívneho spracovania vydaných článkov na Instagram, Facebook alebo Tiktok. Nemaj strach, všetko ťa naučíme a ti ukážeme, no budeme sa tešiť na tvoje nápady.

Kreatívny prístup k tvorbe a nahadzovaniu instagramových príspevkov, stories alebo reelsov, ktoré podporia povedomie o Prémium článkoch a redakčnej tvorbe celkovo.

Moderovanie diskusií pod Refresher príspevkami. V prvom rade budeš odstraňovať diskusné príspevky, ktoré nie sú v súlade s etickými pravidlami, neskôr budeš mať možnosť tieto diskusie aj moderovať.



Čo by ti nemalo chýbať?

Všeobecný prehľad o súčasnom lifestylovom, ale aj politickom dianí.

Kreativita. Disponuješ mnohými nápadmi, ktoré by si zaslúžili pozornosť.

Gramatika. V ideálnom svete bezchybná, no neboj sa, niekedy dĺžeň ujde aj nám.

Komunikácia. Vieš zaujať stanovisko a v prípade potreby ho diplomaticky posunúť diskutérom.

Estetické cítenie a cit pre „šťavu“.





Čo u nás nájdeš?

Ľudí, ktorých práca baví a často je súčasťou aj ich osobného života.

Relatívne rýchlorastúcu firmu.

Budeš pracovať vo finančne nezávislej, čisto slovenskej firme, ktorá mesačne obsluhuje približne dva milióny ľudí, má vyše 10-ročnú históriu a silné meno na mediálnom trhu.

V pohode ľudí, uvoľnenú atmosféru.

Veľa komunikácie online a využívanie rôznych inovatívnych nástrojov.

Vstupy na festivaly, lístky do kina, zľavy na oblečenie.

Priestor na rast, vyjadrenie názoru a vplyv na smerovanie projektov a samotnej firmy.

Kredit na knihy, semináre, workshopy, ktoré prispejú k tvojmu profesijnému a osobnostnému rastu.



Miesto práce a nastavenie stáže

Miesto práce: Bratislava, najmä office Refresheru.



Stáž u nás trvá cca 3 mesiace. Následne si spoločne zhodnotíme, či nám spolupráca vyhovovala a či máme možnosť posunúť spoluprácu aj ďalej (napr. do prípadnej platenej spolupráce), alebo či sme si vzájomne vymenili všetko, čo sme vedeli, a ideme ďalej svojimi cestami.

Čo máš spraviť a kam to poslať?



Na job@refresher.sk s predmetom #SOCIALSSTAZ2023 pošli:



ŽIVOTOPIS. Ak ho nemáš pripravený, môžeš preskočiť, tento bod nie je nutný.

TVOJE BIO. V pár vetách sa opíš a povedz nám, aký si človek.

PREČO TY A PREČO U NÁS? Prečo si myslíš, že si pre nás ten pravý kandidát?

+

VYPRACOVANÉ ZADANIE

Skús pripraviť sériu štyroch za sebou idúcich instagramových stories, cez ktoré by si na instagramovom profile Refresheru odpromoval tento článok. Buď kreatívny a naplno využi možnosti Instagramu. Cieľom je čo najviac zaujať followerov, aby sa cez link na story preklikli na článok.



Vytvor krátky Tiktok na náš tiktokový profil na akúkoľvek tému. Je na tebe, či sa inšpiruješ niečím, čo už na našom profile nájdeš, alebo vymyslíš úplne nový koncept, ktorý si myslíš, že by tam nemal chýbať. Kreativite sa medze nekladú.



Ak sa nehanbíš, prihoď aj svoj profil na Instagrame.

Do mailu uveď aj dátum, odkedy by si mohol nastúpiť, otázky alebo špecifiká, o ktorých by sme mali vedieť.

