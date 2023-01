Black Eyed Peas vystúpili v poľskej televízií s dúhovými páskami. Politici vidia „hompropagandu za milión“.

Počas silvestrovského vystúpenia verejnoprávnej televízie poľskej TVP vystúpila aj americká Rn'B skupina Black Eyed Peas. Členovia skupiny, ktorí si na ramená na znak podpory LGBTI+ ľudí nasunuli dúhové pásky, si však pohnevali vládnych predstaviteľov. Predstavitelia strany Solidarna Polska hovoria o deviácií, hanbe a propagácií „LGBT ideológie“.

Silvestrovské varieté vysielané z tatranského Zakopaneho stálo podľa Notes from Poland v prepočte asi milión eur. Black Eyed Peas sa do pozície headlinerov večera dostali po tom, čo predchádzajúca hviezda Mel C odmietla vystúpiť. Bývalá Spice girl pritom ako dôvod uviedla „problémy, ktoré sa nezhodujú s komunitami, ktoré podporuje“.

Vystúpenie skupiny ozdobenej páskami, počas ktorého interpretovala svoj najväčší Where Is the Love?, si pozrelo až 8,3 milióna Poliakov. „Sme Black Eyed Peas... alebo môžete povedať Black Eyed Peace, pretože sme za mier, rovnosť, harmóniu. Nie sme Black Eyed PiS,“ uviedol po koncerte na sociálnej sieti frontman Will.I.am s odkazom na poľskú vládnucu stranu Právo a spravodlivosť (PiS).

At Everyone one of these shows we performed #wheresTHElove…



Whatever happened to the values of humanity?

Whatever happened to the fairness and equality?

instead of spreading love

Their spreading animosity…

Lack of understanding

Leading us away from unity…



This is who we are https://t.co/QYoi4wB4Rs