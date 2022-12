Rytmus ochorel a musel zrušiť svoj zápas v boxe. Na hviezdnej FNC 3 ho nahradí známy stroj na knockouty.

OK

Bojová organizácia Fight Night Challenge fanúšikom v nedeľu oznámila dve správy – jednu zlú a jednu dobrú. Tou zlou je, že raper Rytmus sa na očakávanom turnaji FNC 3 v Brne 27. decembra pre chorobu nepredstaví.

Tou dobrou je to, že organizátori predstavili nový atraktívny zápas, ktorý si najmä milovníci tvrdých bitiek a knockoutov určite nebudú chcieť nechať ujsť.

Rytmus: Bol som nahecovaný súpera „zežrať“

„Priatelia, s veľkou ľútosťou musím oznámiť, že ruším zápas. Moc som sa tešil, keďže súper mal cca dva mesiace na to, aby sa pripravil na svoj prvý zápas, čo mi vyhovovalo z hľadiska jeho neskúsenosti, psychiky atď. Verte mi, že po zápase s Gáborom, Marpom a všeobecne po tých rokoch skúseností som bol nahecovaný súpera ‚zežrať‘, ale bohužiaľ moje zdravie mi to nedovolí,“ uviedol raper.



Zdroj: TASR/Branislav Račko

„Vyše troch týždňov sme celá rodina chorá na antibiotikách a dúfal som, že minimálne do 23.12. budem fit. Žiaľ môj zdravotný stav mi neumožní dať ani 10 sekúnd fyzickej námahy. Mrzí ma to, ale môj zápas s Curtisom sa presúva,“ dodal Rytmus. Kedy by mohol mať zápas náhradný termín zatiaľ nie je známe.

Do akcie ide obávaný ranár

Krátko po zverejnení správy o odstúpení Rytmusa zo zápasu oznámila organizácia Fight Night Challenge novú bitku, a síce stret slovenského ranára Vlastislava Čepa so srbským borcom Ivanom Vičicom. Zápasiť budú v boxe.

Srb Vičić má na konte v MMA 35 zápasov, z toho 12 víťazných. Z posledných troch odchádzal ako porazený. Oproti tomu Čepo, ktorý už na turnaji FNC boxoval a porazil Patrika Jevického, má na konte v MMA tri výhry v rade. Povestné sú najmä jeho tvrdé údery, ktorými často súpera ukončuje hneď v prvom kole. To je veľmi pravdepodobný scenár, ktorý sa ponúka aj v boxerskom zápase s Vičićom, do ktorého pôjde Čepo ako veľký favorit.



Turnaj FNC 3 sa uskutoční 27. decembra v brnenskej Zoner Bobyhall a okrem tohto duelu fanúšikovia boxu uvidia mnoho ďalších zápasov. Čaká nás vyhrotený stret rapera Frayera Flexkinga s Baronom z realitnej šou Farma, o prvý ženský zápas organizácie sa postarajú raperka Aless a speváčka Dominika Mirgová a chýbať ani nebude bitka 120-kilového Alexa Cvernu so 70-kilovým Michalom Zátorským.

Zdroj: Fight Night Challenge