Henry Cavill bude mať v 3. sérii Zaklínča veľkolepú rozlúčku

Tvorcovia seriálu Zaklínač od Netflixu sľubujú, že urobili všetko pre to, aby sme si poslednú sériu s Henrym Cavillom ako Geraltom užili.

Lauren Hissrich je hlavnou tvorkyňou seriálu The Witcher (Zaklínač) od Netflixu. V rozhovore pre magazín Entertainment Weekly vysvetlila, ako Henry Cavill skončí s rolou Geralta. V 3. sérii hrá túto postavu naposledy a v 4. sérii už v role uvidíme Liama Hemswortha (Hunger Games).

„Henry pre seriál urobil veľmi veľa a my si to chceme uctiť. Tretia séria je podľa mňa najbližšie k priamej adaptácii knihy. Tentoraz adaptujeme štvrtú knihu s názvom Time of Contempt. Henry sa s postavou Geralta v 3. sérii odkloní od svojho neutrálneho postoja, čo mu umožnilo nakrútiť viac emotívnych scén," povedala Lauren Hissrich.

Urobí hocičo, len aby ochránil Ciri. Podľa mňa je to veľmi hrdinský odchod, aj keď sme to tak neplánovali. V 4. sérii už bude mať Geralt celkom nový cieľ a bude čiastočne odlišnejší.

Tvorkyňa tvrdí, že okrem vzhľadu bude Geralt odlišnejší aj charakterovo. Uvidíme, keď vyjde štvrtá séria, čo zrejme nebude skôr ako v roku 2024. Podľa jej slov bol Cavill v čase písania scenáru pre 3. sériu stále v role a v pláne bolo, že bude pokračovať.

Herec však pred niekoľkými týždňami oznámil, že s rolou Geralta končí. Pred niekoľkými dňami zase prišiel s ďalšou smutnou správou, že končí aj ako Superman a filmový svet DC čaká reštart. Netreba však zúfať, že herca prestaneš vídať. Už teraz pracuje ďalšom seriáli, o ktorom sníval zrejme celý život.

