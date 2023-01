Lupiny svrbia a podkopávajú sebavedomie. Čo ich spôsobuje a ako sa ich zbaviť?

Štvú ťa biele šupinky na uhladenom vrkoči alebo obľúbenej čiernej mikine? Lupiny však nemusia byť len estetickým problémom. Tvoja neustále svrbiaca hlava môže znamenať aj premnoženie kvasinkovej huby Malassezia, na ktorú, žiaľ, obyčajné šampóny či domáce recepty nezaberajú. Ak aj teba trápia nepríjemné malé šupinky vo vlasoch, čítaj ďalej. V článku ti totiž prezradíme nielen to, ako vznikajú a aké rizikové faktory sa s nimi spájajú, ale najmä to, ktorá látka je v boji proti nim overenou zbraňou.

Zdroj: Pexels.com

Narušená obnova pokožky

S lupinami sa trápia ženy aj muži, na hustote či dĺžke vlasov pritom vôbec nezáleží. Vznikajú narušením procesu obnovy vlasovej pokožky. Telo naň reaguje odlupovaním vrchných častí pokožky hlavy, ktoré vo vlasoch postupne zbadáš ty a, žiaľ, často aj tvoje okolie. Ako sme už spomínali v úvode, môže za to mikroorganizmus Malassezia. Je to huba, ktorá sa živí lipidmi a mazom. Vlasová pokožka je pre ňu hotová michelinská reštaurácia. Malassezia často zapríčiní mikrozápaly, ktoré v praxi pociťuješ ako nepríjemné svrbenie.

Na toto si dávaj pozor

Príčinou vzniku lupín môžu byť nesprávne zvolené kozmetické produkty, príliš časté umývanie vlasov či príchod zimy. Všetko z toho totiž môže spôsobiť suchú pokožku hlavy, ktorá vedie k tomu, že mazové žľazy zareagujú zvýšenou produkciou mazu. Ten následne vytvorí dokonalé podmienky na premnoženie Malassezie. Podľa portálu Lekár.sk existuje niekoľko ďalších rizikových faktorov, ktoré môžu viesť k vzniku lupín.

Môže to byť:



● genetická predispozícia,

● klimatické zmeny,

● fyzikálny alebo emočný stres,

● hormonálne zmeny,

● zlá životospráva,

● pitie alkoholu.

Ako je to s tou Malasseziou?

Po tom, ako sme Malasseziu opísali ako úhlavného nepriateľa pekných zdravých vlasov, ťa zrejme prekvapí, že táto kvasinková huba prirodzene žije na pokožke hlavy každého z nás. Problémy však prídu až vtedy, keď sa výrazne premnoží. Ak tvorí viac ako 50 % populácie všetkých mikroorganizmov na tvojej vlasovej pokožke, väčšinou to neprehliadneš. Prichádza svrbenie a lupiny. Premnožená Malassezia totiž tvoju pokožku poškodzuje a vysušuje.

Zdroj: Head & Shoulders

Lupiny môžu mať rôzny tvar a farbu, ktorá často napovedá, o aký závažný problém ide. Napríklad hrubé, žlté a mastné lupiny väčšinou znamenajú seboroickú dermatitídu. Aj pri tejto diagnóze však problémy takisto spôsobuje Malassezia. Rozdiel je však v tom, že následky sú omnoho závažnejšie ako pri klasických lupinách. Ak sú lupiny väčšie, suché a sprevádza ich začervenaná pokožka hlavy a svrbenie, zrejme ide o psoriázu. Pri tomto ochorení však lupiny nie sú kvasinkového pôvodu. Za psoriázou totiž stojí skôr genetika a imunita. Presnú diagnózu ti však najlepšie stanoví dermatológ pomocou mikrobiologického vyšetrenia.

Overená zbraň

Nezabral med, kokosový olej ani Aloe vera. Ak si už skúsil všetko od domáceho receptu cez babskú radu či rôzne šampóny, určite vieš, aký vyčerpávajúci je boj s lupinami. Jedna overená zbraň však existuje. Je to piroktón olamín. Obyčajné hydratačné šampóny bez piroktón olamínu, ktoré sľubujú pomoc so suchou pokožkou hlavy, pomôžu na pár týždňov, no trvalú úľavu nezabezpečia. Nájdeš ho však v produktoch špeciálnej vlasovej starostlivosti DERMAxPRO od Head & Shoulders.

Zdroj: Head & Shoulders

Vďaka piroktónu dokáže táto kozmetika eliminovať premnoženú Malasseziu. Šampón a kondicionér z tohto radu ti zároveň pomôže posilniť kožnú bariéru a bude tvojej vlasovej pokožke dodávať dlhodobú hydratáciu. A čo je na tom najlepšie? Tvoja zdravá pokožka hlavy sa ti odvďačí krajšími a lesklejšími vlasmi bez lupín.

Ak sa s týmto estetickým aj zdravotným problémom trápiš, mal by si vedieť, že rad vlasovej kozmetiky DERMAxPRO od Head & Shoulders, ktorý vyvinuli a dermatologicky testovali odborníci, nájdeš v dm drogerie markt alebo aj v online obchode mojadm.sk.

Zdroj: Head & Shoulders

