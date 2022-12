Rodičov chladnokrvne ubil kladivom a potom doma spravil párty. Toto je desivý príbeh 17-ročného Tylera, ktorý sa s vraždou chválil

Telá skryl do spálne a usporiadal veľkú párty. Sedemnásťročný Tyler v roku 2011 brutálne ubil kladivom svojich rodičov. Keď sa ho pred smrťou jeden z nich spýtal, prečo to robí, cynicky odvetil: „Prečo, k*rva, nie?“

Potom ako odpratal ich telá a zmyl zo seba v sprche krv, pri pohľade do zrkadla sa rozosmial. Na párty s dvojicou mŕtvol si stihol spraviť selfie s najlepším kamarátom, ktorému sa k vražde priznal. Záber rovno zavesili na Instagram.

Vrah sa svojmu kamarátovi Michaelovi na párty zveril s tým, že zabil rodičov. Následne si spravili spoločnú selfie. Zdroj: Michael Mandell

Párty s mŕtvolami bola pre niektorých hostí zážitok

„Tvoji rodičia nie sú doma?“ pýtal sa Tylera Hadleyho jeho kamarát Antonio, ktorý mal prísť na plánovanú zábavu. „Nie. Teda o chvíľu odchádzajú,“ odpísal mu podľa magazínu Rolling Stone. V skutočnosti tým myslel, že ich onedlho zabije. Keď sa ho kamarátka Ashley spýtala, čo spraví, ak jeho rodičia prídu domov, v krátkosti jej odpovedal: „Neprídu. Ver mi.“

Sedemnásteho januára 2011, na druhý deň po párty, sa hostia zo správ dozvedeli, že si užívali zábavu v dome s dvojicou mŕtvol. Reakcie ľudí boli rôzne.

Jednému z hostí menom Mike po vyjadrení sa do médií na Facebooku pribudlo niekoľko desiatok žiadostí o priateľstvo. „To je desivé. Nemôžem uveriť, že sme sa včera zabávali na mieste, kde boli mŕtvi ľudia,“ povedal. „Ľudia mi hovorili: ‚Videl som ťa v správach, brácho.‘ A ja im na to hovorím: ‚Jasné, bolo to skvelé!‘“

Podivnú radosť v kontraste k brutálnemu zločinu neskrýval ani ďalší z miestnych chlapcov, 20-ročný Anthony: „Vau. Práve som išiel na párty svojho života. To, čo urobil, je nesprávne, ale o 20 rokov neskôr budem môcť povedať, že som tam bol.“

