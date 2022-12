Toto sú najlepšie zahraničné rapové albumy z druhej polovice roka 2022. Nehviezdil len Drake, ale aj mladé pušky ako Luciano

Postrehnúť všetky rapové novinky je nadľudská úloha, aj napriek tomu sme v druhej polovici roka 2022 počuli kvantum kvalitných nahrávok a nižšie nájdeš náš výber 10 najlepších albumov od interpretov zo Spojených štátov amerických aj z Európy.

Zatiaľ čo prvých šesť mesiacov ovládli rapové esá na čele s Kendrickom Lamarom, Vincom Staplesom a Pushom T, tentoraz si miesto na výslní scény našli Nas, Freddie Gibbs a Stormzy. Doplnili ich mladé pušky zo zámoria aj hviezdy zo starého kontinentu, ktoré vypredávajú štadióny.

Čestné uznanie si okrem nami vybraných albumov zaslúžia aj projekty od interpretov, ako sú Burna Boy, Quavo a Takeoff, Westside Gunn, Sch, Pajel, Sido a ďalší, ktoré sa nedostali do najužšieho výberu, ale stoja za vypočutie.

Vo výbere sú albumy, ktoré boli vydané pred 5. decembrom.

10. Megan Thee Stallion – Traumazine

Megan Thee Stallion nie je žiadnym nováčikom na rapovej scéne a všetky svoje technické aj lyrické zručnosti naplno predviedla na svojom druhom sólovom albume s názvom Traumazine, ktorý uzrel svetlo sveta 12. augusta.

Stále ešte len 27-ročná interpretka ním len veľmi tesne neovládla rebríček Billboard 200, avšak s prehľadom vydala najlepší ženský rapový projekt tohto roka. Svedčia o tom pozitívne recenzie od odborníkov z redakcií Pitchforku, NME alebo The Guardian, ako aj počet vypočutí na Spotify.

Hot Girl Meg rýmuje s rovnakou ľahkosťou a údernosťou ako na začiatku svojej kariéry a my jej originálny prejav milujeme. Čo sa týka tém jednotlivých skladieb, Traumazine obsahuje prevažne osobné výpovede rodáčky z Texasu, napríklad o prekonaní ťažkých životných chvíľ, akou je smrť blízkeho človeka, ale aj výpovede o posilnení postavenia afroamerických žien.

Ak si doteraz nepatril/-a medzi fanúšikov ženského rapu, po tomto albume zmeníš názor. Presne takto to má vyzerať.

Najlepšia skladba – Her

9. Gazo – KMT

Korunný princ francúzskeho drillu vydal debutový album KMT hneď na začiatku druhej polovice roka 2022 1. júla a ihneď ovládol rebríček najpočúvanejších albumov v krajine.

Parížsky interpret s umeleckým menom Gazo pochádza z predmestia Saint-Denis, ktoré často spomína vo svojich textoch. Rovnako tak výtržnosti z mladosti, pre ktoré ho rodičia vyhodili z domu, keď mal dvanásť rokov. KMT obsahuje pätnásť skladieb s viacerými hosťami, prostredníctvom ktorých aspoň sčasti pochopíš život rapera s civilným menom Ibrahima Diakité. Ak nerozumieš francúzštine, pohltí ťa minimálne energia a údernosť nahrávky.

V prípade, že obľubuješ raperov, ako sú Pop Smoke, Central Cee alebo Headie One, prídeš na chuť aj skladbám od 28-ročnej hviezdy z Paríža s divokou minulosťou. Gazo vytvoril identifikovateľný odtlačok francúzskeho drillu, ktorý preberá vplyvy z britskej a americkej scény, ale zároveň je sám osebe jedinečný.

Najlepšia skladba – RAPPEL

8. Luciano – Majestic

Nemecká rapová scéna je v súčasnosti plná kvalitných interpretov, spomedzi ktorých si najväčší kus koláča odkrojil interpret s mozambickými koreňmi a umeleckým menom Luciano.

Berlínska hviezda, ktorá v lete odohrala koncert aj v Prahe, vydáva albumy s ročnou pravidelnosťou a každý oplýva tvrdými hitmi. Inak to nie je ani v prípade nahrávky Majestic, keď Luciano stavil na úderné produkcie, zvučných hostí a široké spektrum tém. Napriek tomu, že album nemá jednotný koncept, nedovolí ti stratiť pozornosť ani na minútu a to nás baví najviac.

Luciano v pozícii najžiadanejšieho rapera v krajine nielenže predbehol kolegov z brandže, ako sú Capital Bra alebo Ufo361, keď ich kariéra po roku na vrchole už postupne slabla, ale Berlínčan sa zrejme len rozbieha. Na dennom poriadku sú skladby s britskými hviedami typu Headie One alebo Aitch a 28-ročný interpret sa nebojí zablúdiť ani mimo vychodených ciest v domácom podnebí.

Dôkazom je okrem iného aj zoznam skladieb na albume Majestic, ktorý je výlučne v angličtine, vďaka čomu nenecháva nikoho na pochybách v tom, že Nemecko mu nestačí a mieri ešte ďalej.

Najlepšia skladba – Life Lessons feat. Headie One

7. Young Nudy – EA Monster

Z Európy sme naspäť v USA, kde uzrie svetlo sveta kvantum rapových albumov každý deň. Inak to nebolo ani 8. augusta, keď Young Nudy predstavil novinku EA Monster s bláznivým vizuálom príšery z východnej Atlanty na obale, ktorý si získal naše srdcia.

Čoskoro 30-ročný raper využil všetky zručnosti, ktorými disponuje, a výsledkom je zatiaľ jeho najsúdržnejší projekt. Nudyho nekontrolovateľný flow je počas celého albumu takmer osamote, keďže jediným hosťom je nastupujúci interpret BabyDrill na skladbe Duntsane. Viac ako polovica hudobných produkcií je dielom Pi'erra Bourna, ktorý albumu dodal vynaliezavý a futuristický nádych, čo podčiarkla raperová kadencia slov.

EA Monster má len 34 minút, ale ide o skvelý počin, ktorý bude v našom playliste rotovať ešte dlhý čas. Ak nepoznáš tvorbu Young Nudyho, vypočuj si tento album a možno zistíš, že funguješ na rovnakej vlnovej dĺžke.

Najlepšia skladba – My Gang

6. Metro Boomin – Heroes & Villains

Najčerstvejšou nahrávkou vo výbere je druhý sólový album od Metro Boomina – producenta, ktorého hudbu pozná každý fanúšik novej vlny rapu. Projekt s názvom Heroes & Villains vychádza takmer presne štyri roky po úspešnom debute Not All Heroes Wear Capes a Metro nezostal nič dlžný svojej povesti ani v tomto prípade.

Producent oznámil vydanie albumu v deň svojich 29. narodenín a všetci sme mali veľké očakávania, ktoré naplnil na sto percent. Na pätnástich skladbách sa nachádza jedno zvučné meno za druhým vrátane Johna Legenda, Chrisa Browna, Dona Tolivera, Travisa Scotta, The Weekenda alebo A$AP Rockyho na spoločnej záležitosti so zosnulým Takeoffom.

Najsvetlejšími momentmi sú skladby Too Many Nights a Superhero, ktoré budú ťahákom playlistu Rap Caviar na Spotify v najbližších týždňoch. Takto má vyzerať producentský album, ktorý osloví aj náročných poslucháčov.

P. S. Nezabudni si pozrieť sprievodné video k albumu Heroes & Villains v hlavnej úlohe s hercom Morganom Freemanom aj dvojicou raperov Young Thug a Gunna, ktorí sú vo väzbe.

Najlepšia skladba – Too Many Nights feat. Don Toliver & Future

5. Drake & 21 Savage – Her Loss

Druhú polovicu výberu najlepších zahraničných rapových albumov otvárame albumom Her Loss, ktorý spoločne vytvorili hviezdni interpreti Drake a 21 Savage. Zvučná novinka vyšla 4. novembra a nie je žiadnym prekvapením, že ihneď obsadila prvé miesto v prestížnom rebríčku Billboard 200.

Obaja raperi predviedli v priebehu hodiny svoje majstrovstvo, a to napriek tomu, že nahrávka neobsahuje masívne klubové hymny, na aké sme zvyknutí predovšetkým zo starších albumov hlavy vydavateľstva OVO Sound. Najväčší úspech majú skladby Rich Flex, BackOutsideBoyz, Pussy & Millions a Circo Loco, na ktorej sa nachádza vysamplovaný hit One More Time z roku 2000 od skupiny Daft Punk.

Hudobné partnerstvo popovej superstar zo severu a rapovej hviezdy z juhu dopadlo lepšie, ako sme predpokladali pred vydaním albumu, ale na vrchol nášho rebríčka to nestačilo.

Radosť z vydania spoločného albumu interpretom nepokazila ani žaloba vo výške štyroch miliónov dolárov za neoprávnené použitie titulnej strany magazínu Vogue kvôli propagácii. Viac informácií nájdeš v článku.

Najlepšia skladba – Circo Loco

4. JID – The Forever Story

Pódiové umiestnenie tesne ušlo interpretovi so pseudonymom JID, ktorý patril medzi najhorúcejších raperov v tomto roku vďaka albumu The Forever Story. Medzi hosťami figurujú viacerí známi kolegovia, ako sú napríklad Lil Wayne, Lil Durk, Yasiin Bey alebo vyššie spomínaný 21 Savage, a výsledkom je nahrávka, ktorá nezapadne prachom ani po rokoch.

Projekt, ktorý uzrel svetlo sveta 26. augusta, je ódou na surový rap 90. rokov v modernom šate so všetkým, čo k tomu patrí, vrátane silných tém, temných produkcií a lyrických zručností, o akých sa väčšine súčasných interpretov ani nesníva.

Najnovšie LP atlantského rapera je zážitkom, ktorý je mostom medzi jeho výchovou, miestom na rapovej scéne a v černošskej histórii vôbec. Ako ukážku z albumu The Forever Story sme vybrali skladbu Dance Now s atraktívnym vizuálom.

Najlepšia skladba – Dance Now

3. Nas – King's Disease III

Štvrtý spoločný album rapera Nasa pod taktovkou producenta Hit-Boya a zároveň tretí diel zo série King's Disease nás posadil hlboko do stoličiek už po prvom vypočutí. Štyridsaťdeväťročný rodák z New Yorku je v perfektnej forme, ktorú v novembri pretavil do sedemnástich skladieb bez akýchkoľvek spoluprác.

LP King's Disease III sa zameriava na jednoduchý štýl, je uvoľnené, odborné a konečne svižné. Raper na novom projekte rozoberá viacero tém zo svojho života, ako napríklad problémy spojené s násilím, sociálny rozvoj černošských Američanov aj luxus. Album je plný nostalgie, ale v pozitívnom zmysle.

Nas rýmuje s ľahkosťou a priamočiarejšie ako na predchádzajúcich projektoch, vďaka čomu zaujme aj mladších poslucháčov. Skladby, ktoré považujeme za najlepšie, sú Ghetto Reporter Michael & Quincy, Hood2Hood a Reminisce.

Najlepšia skladba – Ghetto Reporter

2. Freddie Gibbs – $oul $old $eparately

Ako na to, ukázal mladším kolegom z rapovej scény aj Freddie Gibbs, ktorý vydal svoj piaty štúdiový album s názvom $oul $old $eparately v závere septembra. Ide o prvý Gibbsov projekt pod veľkým vydavateľstvom (Warner) a predstavuje koncepčné dielo, ktoré sa točí okolo hazardu.

Štyridsaťročný interpret z Indiany musel podľa vlastných slov podstúpiť riziko, aby mohol pokračovať v hudobnej kariére. Pozvanie producentov, ako sú Kaytranada, James Blake či DJ Paul, ponúklo raperovi nepopísané osviežujúce plátno, na ktorom vynikli Gibbsove technické zdatnosti a výstižné texty.

Medzi hosťami v zozname skladieb nájdeš množstvo hviezdnych mien na čele s Pushom T, Rick Rossom, Big Seanom alebo Jadakissom, čo podčiarklo kvalitu $oul $old $eparately. Freddie Gibbs udržal latku svojej tvorby na vysokej úrovni, a to napriek tomu, že opustil svoju komfortnú zónu, za čo si zaslúži obdiv a vypočutie.

Najlepšia skladba – Too Much feat. Moneybagg Yo

1. Stormzy – This Is What I Mean

Druhú polovicu roka 2022 ovládol z rapovej stránky Stormzy, a to vďaka albumu This Is What I Mean, ktorý predstavil verejnosti 25. novembra. Zo všetkých strán prichádzali slová chvály a obdivu pre interpretov posun. My nie sme výnimkou, a preto sa nachádza na vrchole nášho rebríčka najlepších zahraničných albumov.

V poradí tretie sólové EP britského umelca nám ukázalo, že Stormzy nie je len lyricky skvelý raper, ale aj spevák s dokonalým citom pre tempo a tóny. Poslucháčovi sa oplatí počuť interpreta, ktorý je na vrchole svojich tvorivých síl a necháva sa plynulo viesť svojimi inštinktmi v sprievode silných vokálov, klasických hudobných nástrojov či poctivých rapových produkcií.

Medzi najsvetlejšie momenty albumu patria skladby Hide & Seek, My Presidents Are Blac a This Is What I Mean. Vypočuj si celé LP a v komentároch sa s nami môžeš podeliť o to, či súhlasíš s našou voľbou. Nie nadarmo Stormzy týmto dielom ovládol britský hudobný rebríček s názvom OCC.

Stormzy – This Is What I Mean

