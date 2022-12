Toto sú najlepšie tenisky v druhej polovici roku 2022. Priprav sa na nálož modelov Air Jordan, Salomon či Louis Vuitton

Štýlový pár obuvi je základným stavebným kameňom každého dobrého outfitu a priamoúmerný tomu by mal byť aj tvoj výber. Predovšetkým tenisky sú fenoménom, ktoré ťahajú celý odevný priemysel – najzaujímavejšie páry sa vypredajú za niekoľko sekúnd od predstavenia a väčšinu párov získajú reselleri, ktorí ich následne posúvajú s vysokou maržou.

Výnimkou nie sú ani siluety, ktoré nájdeš v nasledujúcich riadkoch. Vybrali sme najlepšie páry tenisiek v druhej polovici roku 2022.

Na svoje si prídu milovníci basketbalových modelov vrátane ikonických Air Jordan 1 Retro High OG Chicago s prívlastkom Lost and Found, športových línií v podobe spolupráce značiek Salomon a MM6 Maison Margiela či sviežich bežeckých tenisiek s logom New Balance.

Air Jordan 1 Retro Low OG SP „Reverse Mocha“ x Travis Scott

Prvý pár tenisiek vo výbere najlepších vyhotovení v druhej polovici roku 2022 pochádza z dielne Travisa Scotta, ktorý predstavil farebnú schému s podtitulom Reverse Mocha v priebehu júla.

Zatiaľ posledné dielo známeho rapera pod krídlami značky Nike ponúka zemitú paletu farieb doplnenú o biely základ, ale v reverznom štýle blokovania. Zvršok je skonštruovaný so semišovým podkladom, s bielymi koženými prekrytiami a s opačným podpisom športového giganta. Záblesky červenej farby na vyšívanom logu Wings na päte a na tkanom štítku na jazyku dodávajú neutrálnemu dizajnu ostrý kontrast, ktorý vyzerá skvelo. Jemne zažltnutá podrážka s technológiou Air dodáva vintage vzhľad.

Pôvodná cena tenisiek Air Jordan 1 Retro Low OG SP „Reverse Mocha“ x Travis Scott bola 190 eur, zatiaľ čo teraz sú v ponuke resellerov približne od 1 000 eur.

Zdroj: Cactus Jack

Asics GEL-1090 x Cecilie Bahnsen

Jedno z najatraktívnejších vyhotovení tenisiek Asics GEL-1090 má na svedomí dánska módna návrhárka Cecilie Bahnsen. Odborníkmi rešpektovaná tvorkyňa ženských ready-to-wear kolekcií predstavila romantickú verziu bežeckého modelu počas prehliadky v Paríži a okamžite získala pozornosť médií aj širokej verejnosti.

Obľúbenú siluetu Asics doplnila o plastové motívy kvetov v oranžovej farbe, ktoré prekrývajú vrchnú časť zo syntetických tkanín. Všetky prvky boli ručne prišívané v kodanskom ateliéri značky a vyrobených bolo len niekoľko kusov, čomu je priamoúmerná aj cena, za ktorú boli tenisky k dispozícii, a to 400 eur. Ak sa ti podarilo získať tento zberateľský kus do svojej zbierky, gratulujeme a ticho závidíme.

„Ide o tenisky určené pre všetkých – najmä v prípadoch, keď máte ráno beh, celý deň prácu a večer párty. Jeden pár topánok vás prevedie všetkým,“ opísala svoje dielo Bahnsen.

Zdroj: Cecilie Bahnsen

Louis Vuitton LV Trainer 2

Plný počet bodov udeľujeme aj týmto teniskám z dielní módneho domu Louis Vuitton, ktoré sú voľným pokračovaním veľmi obľúbeného modelového radu s názvom LV Trainer.

Silueta LV Trainer 2 je dielom zosnulého návrhára Virgila Abloha a sú ódou na basketbalovú obuv z konca 80., respektíve zo začiatku 90. rokov minulého storočia. Abloh zhmotnil svoju lásku k športovej obuvi do masívneho modelu s podšitými výstužami a s grafickým motívom basketbalovej lopty na jazyku. Zaujímavé je tiež zapínanie na suchý zips či monogram Louis Vuitton z vonkajšej strany.

Tenisky sme videli prvý raz na prehliadke mužskej kolekcie jeseň/zima 2022, prostredníctvom ktorej vedenie spoločnosti LVMH zdôraznilo odkaz návrhára, ktorý zmenil tvár segmentu luxusnej módy. Dostupné sú v kamenných obchodoch francúzskeho módneho domu, ale aj online a cena za jeden pár je 1 200 eur.

Zdroj: Louis Vuitton

Nike Zoom Cortez SP x Sacai

Návrhárka Chitose Abe predviedla v Paríži skvelú mužskú kolekciu na obdobie jeseň/zima 2022 plnú funkčných vrchných vrstiev, ale aj sériu bizarných zimných topánok. V závere prehliadky sme však videli dvojicu upravených tenisiek Nike Cortez, ktoré sa stali známymi najmä vďaka filmu Forrest Gump.

Obe strany nadviazali na úspešnú spoluprácu a stavili na jednoduchosť v kombinácii s futuristickými líniami. Rovnako ako v minulosti, aj tentoraz sú tenisky doplnené o plastové prvky a výrazné logo Nike. V bielo-modro-červenom variante behal cez takmer celé Spojené štáty americké aj Tom Hanks v spomínanom filme a teraz môžeš aj ty.

Tenisky boli v oficiálnom predaji 31. augusta s cenou 180 eur a za približne 200 eur (v závislosti od požadovanej veľkosti) ich nájdeš aj teraz v ponuke StockX.

Zdroj: Sacai

New Balance 9060 x Joe Freshgoods

Miesto medzi najlepšími pármi tenisiek, ktoré nás oslovili v druhej polovici roku 2022, si zaslúžia aj New Balance 9060 s rukopisom talentovaného dizajnéra menom Joe Robinson alias Joe Freshgoods.

Atraktívny variant s prívlastkom Inside Voices/Cookie Pink má príjemný jarno-letný vibe, čomu nahráva sieťovaná konštrukcia v svetloružovej farbe, ktorú dopĺňa svetlohnedé semišové prekrytie s výrazným logom značky New Balance z oboch strán. Baví nás aj zelený akcent v podobe označenia modelu na jazyku a látkovom štítku.

Pôvodná cena bola 180 eur – aktuálne sa predávajú od približne 300 eur v závislosti od veľkosti na StockX. Ak hľadáš originálne a svieže tenisky, ide o správnu voľbu, s ktorou sa nestratíš v dave.

Zdroj: New Balance

Salomon Cross Low x MM6 Maison Margiela

Návrhár John Galliano je génius, o čom nás presvedčil vlastnou víziou o turistickej obuvi Salomon, ktorú predstavil na prehliadke kolekcie jeseň/zima 2022 pod hlavičkou MM6 Maison Margiela. Išlo o spoluprácu, ktorú sme neočakávali, ale zaradila sa medzi najsvetlejšie momenty týždňa módy v Paríži.

62-ročný kreatívny riaditeľ Maison Margiela sa so siluetou Cross Low vyhral do najmenších detailov. Nízke línie zahalil do syntetických materiálov a atraktívnej farebnej schémy s dominantnou sivou a hnedou, ktorým sekundujú výrazné akcenty zelenej, modrej a ružovej.

Pravdepodobne najkrajšia obuv určená do hôr a do terénu, ktorú by sme bez akýchkoľvek problémov nosili aj v mestskom prostredí. Tenisky Salomon Cross Low x MM6 Maison Margiela sú vyrobené v ženských veľkostiach a ich cena je približne 400 eur.

Zdroj: MM6 Maison Margiela

Adidas Originals NMD_S1 x Philllllthy

Skvelý release tenisiek predstavilo aj vedenie značky Adidas Originals v spolupráci s umelcom Phillipom Leyesom, známym skôr pod pseudonymom Philllllthy. Rodák z Brooklynu upravil siluetu NMD_S1, ktorá patrí medzi najatraktívnejšie novinky v portfóliu výrobcu s ikonickými tromi prúžkami v logu.

Nové vyhotovenie je priamo inšpirované párom z tmavomodrého patchworku, ktoré Philllllthy vytvoril na zákazku v roku 2021. Zvršok je zahalený do látkovej tkaniny Primeknit vo vesmírnych farbách, ktorú dopĺňa melanž vzorovaných detailov. Spodnej časti dominuje polopriehľadná svetlomodrá medzipodrážka s technológiou Boost a ozubená podrážka, ktorá využíva logo nemeckého športového giganta ako tlmiaci vzor. Na medzipodrážke vidíme Leyesov podpis v podobe písmena P a vzhľad dopĺňajú vlastné šnúrky a semišové štítky umiestnené v okolí jazyka..

Dátum vydania týchto tenisiek bol 30. novembra s cenou 220 eur za jeden pár.

Zdroj: Adidas Originals

Dior B713 Cactus Jack „Mocha Cream“

Rok 2022 nebol síce najlepším obdobím v živote Travisa Scotta, ale priniesol nám aspoň tieto sofistikované tenisky s logom módneho domu Dior, ktoré boli súčasťou raperovej kolekcie Cactus Jack.

Nízka silueta s podtitulom B713 v širšom strihu je zahalená do jednoduchej, ale veľmi atraktívnej farebnej schémy s látkovým základom vo svetlých tónoch, ktoré Scott doplnil o kožené panely a hrubšiu gumovú podrážku.

Retail tenisiek bol na úrovni 1 200 eur, pričom v ponuke resellerov sú dostupné za dvojnásobnú cenu. Uvidíme, či Travis Scott získa príležitosť vytvoriť ďalšiu sériu produktov pod hlavičkou francúzskeho módneho domu.

Zdroj: Dior

Air Jordan 1 Retro High OG Chicago „Lost and Found“

Posledným párom tenisiek, ktoré nás oslovili v druhej polovici roku 2022, mali dátum vydania len pred niekoľkými dňami a ide o legendárne vyhotovenie Air Jordan 1 Retro High OG Chicago s prívlastkom Lost and Found.

Pôvodná farebná schéma tenisiek Air Jordan 1 Chicago bola prvý raz predstavená v roku 1985 a odvtedy vedenie spoločnosti Nike predstavilo len niekoľko retro verzií. Rok 2022 je však rokom, keď sa tieto ikonické basketbalové krásky vracajú na scénu s pridaným vintage vzhľadom. Z nášho pohľadu ide o najkrajšie tenisky v spomínanom období.

Zažltnuté akcenty a popraskaný kožený zvršok prezentujú vykonštruovaný vzhľad veku a opotrebovania. Air Jordan 1 Retro High OG Chicago „Lost and Found“ mali pôvodnú cenu 180 eur. Aktuálne sú k dispozícii približne od 270 eur v závislosti od požadovanej veľkosti na StockX.

Zdroj: Nike

