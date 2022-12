TOP 10 najlepších hier roka 2022

Po najlepších filmoch a seriáloch roka je najvyšší čas odporučiť ti aj 10 najlepších hier, ktoré tento rok vyšli. Prešli sme takmer každú jednu hru, ktorá mala šancu dostať sa do rebríčka, a tak sme mohli vyberať z desiatok úžasných titulov.

10. Citizen Sleeper – Jump Over the Age (PC, Xbox One/Series X/S, Nintendo Switch)

RPG v štýle dialógov a textového príbehu

Čas hrania: 6 – 8 hodín

Toto sci-fi RPG využíva dosť netradičnú formu hrania. Každý deň máš ako postava možnosť vykonať na vesmírnej stanici len niekoľko úkonov. Ich počet je obmedzený podľa toho, koľko máš ešte energie. Tú si dopĺňaš jedlom a špeciálnymi injekciami. Na to však potrebuješ peniaze, takže podstatnú časť úkonov treba obetovať na prácu. Avšak nie každý úkon sa musí podariť.

Určuje to náhoda, keďže úkony predstavujú kocky s náhodným výberom čísel. Čím väčšie číslo, tým väčšia šanca, že sa úkon podarí. Jedného dňa však môžeš mať smolu a dostaneš len kocky s nízkymi číslami, takže nemôžeš podniknúť náročné misie. Citizen Sleeper má veľmi návykovú hrateľnosť a jednoduchý vizuál, keď sa z pohľadu zhora pozeráš na vesmírnu stanicu plnú netradičných osôb.



S množstvom z nich sa spriatelíš a niektoré ťa zase znenávidia. Objavíš tajomstvá lode, pomôžeš vybraným ľuďom, odhalíš konšpirácie a nájdeš zmysel života. Citizen Sleeper má aj prepracovaný príbeh, no niekedy nás už nebavilo čítať dlhé texty (dialógy nie sú nahovorené a musíš ich čítať).

9. Pentiment – Obsidian Entertainment (PC, Xbox One/Series X/S)

Príbehová point and click adventúra z vyšetrovania vraždy v 15. storočí

Čas hrania: 14 – 15 hodín

Režisér hry John Sawyer (Fallout: New Vegas) prezradil, že nebyť služby Game Pass, táto hra by nikdy nevznikla. Je dosť „niche“, a teda pre úzky kruh hráčov, ktorí sú trpezliví. Pentiment je zmesou vizuálnej novely a point and click adventúry s množstvom textu, ktorý musíš čítať. Dej sa odohráva začiatkom 16. storočia na opátstve v dedinke Tassing, kde dôjde k vražde baróna. Je na tebe, maliarovi Andresovi Malerovi, aby si našiel dôkazy a určil vraha.

Tvorcovia hru postavili tak, že nebudeš mať dosť času odhaliť skutočného vraha a namiesto toho si musíš niekoho vybrať naslepo a následne žiť s dôsledkami svojich činov. Scenáristi hru rozdelili do troch aktov, pričom dej vždy pokročí o niekoľko rokov. Tvoje rozhodnutia ovplyvnia osud niektorých ľudí a malého mesta.

Spoznáš viacero zaujímavých a skvelo napísaných postáv a zistíš, ako viera a náboženstvo zasahovali do životov obyčajných ľudí v stredoveku. Hra má nádherný výtvarný štýl a napínavý kriminálny príbeh. Tretí akt je už však trochu natiahnutý a vyvrcholenie spomaľujú dialógy, ktoré ateistov a ľudí, ktorých cirkev nezaujíma, budú trochu nudiť.

8. Plague Tale: Requiem – Asobo Studio (PS5, PC, Xbox Series X/S)

Akčná príbehová adventúra

Čas hrania: 15 – 20 hodín

Pokračovanie skvelej hry z roku 2019 nás zasiahlo najmä po emočnej stránke. Deprimujúci príbeh súrodencov a tínedžerov Amicie a Huga nás tentoraz vzal do nádherných lokácií stredovekého Francúzska, ktoré zužuje mor spôsobený potkanmi. Sú ich milióny a pustošia celú krajinu, ničia mestá a požierajú ľudí. Hugo je s tým nejako spojený a Amicia urobí všetko pre to, aby ho ochránila, aj keď pritom umierajú nevinní.

Okrem potkanov ti po krku pôjdu aj fanatici a vojaci. Nejde však o klasickú akčnú hru. Amicia nedokáže bojovať napriamo a musíš sa popri nepriateľoch pohybovať potichu, respektíve ich nalákať do rôznych pascí. Jej hlavnou zbraňou je prak, ktorým dokáže zabíjať, no po 10 hodinách sme už cítili, že by hre prospel prepracovanejší súbojový systém. Všetko vynahrádzal silný dramatický koniec a zábavné priestorové hádanky.

Vývojári zo štúdia Asobo stvorili jeden z najkrajších herných svetov vôbec s malebnými krajinami a ostrovmi, ktoré žiaria nádhernými farbami a prírodnými úkazmi. Jednou z najkvalitnejších vecí na hre je aj herecký výkon Charlotte McBurney, ktorej Amicia bola neuveriteľne autentická, ľudská postava.

7. Marvel’s Midnight Suns – Firaxis (PC, PS4, PS5, Xbox One/Series X/S, Nintendo Switch)

Taktická komiksová hra založená na kartovom súbojovom systéme

Čas hrania: 30 – 60 hodín

Ak ťa bavili hry X-Com, je vysoko pravdepodobné, že od Midnight Suns budeš závislý, rovnako ako my. Ide o taktickú, bojovú hru zo sveta Marvelu, v ktorej okrem klasických marvelovských hrdinov spoznáš aj tých menej známych, ktorí sú v niektorých prípadoch ešte zábavnejší a zaujímavejší. Spoločne sa postavíte matke démonov Lilith, ktorá ohrozuje celý svet.

Súboje prebiehajú na malom priestore (ulice, strechy budov...) ťahovým štýlom. Máš k dispozícii niekoľko útokov či špeciálnych zručností (skillov), ktoré vykonávajú traja hrdinovia skrz kartový systém. Na každú misiu si môžeš vybrať iných hrdinov, od Captain Marvel či Ghost Ridera cez Iron Mana, Bladea až po Doctora Strangea. Každý má unikátne schopnosti a útoky, ktoré vylepšuješ a plníš popritom vedľajšie úlohy.

S hrdinami sa môžeš aj spriateliť, vďaka čomu získate lepšie útoky. Obľúbiš si ich charaktery a zaujme ťa aj príbeh. Ak máš rád taktické hry, marvelovský svet, X-Com tituly či kartové súboje, Midnight Suns to všetko spája do veľmi zábavného a návykového celku.

6. Horizon: Forbidden West – Guerilla Games (PS4, PS5)

Akčná sci-fi adventúra v otvorenom svete

Čas hrania: 30 – 90 hodín

Z nových mechanizmov v druhej časti poteší najviac možnosť lietať na strojoch a zažívať bez preháňania najkrajší otvorený svet, aký bol kedy v hrách vytvorený. Nejde len o dizajn postapo sveta, v ktorom ľudia bojujú so strojmi v tvare dinosaurov.

Vývojári z Guerilla Games nás očarili krásnym a detailným grafickým spracovaním, aké v hrách rovnakého druhu nemá takmer žiadnu konkurenciu. Hrateľnosť Horizonu 2 je podobná jednotke. Stále ovládaš ryšavú hrdinku Aloy, ktorá musí znovu zachrániť svet.



Príbeh hry a spracovanie postáv nás trochu sklamalo, rovnako ako nezáživné vedľajšie misie, ale okrem toho sme si v hre zamilovali úplne všetko. Ničiť dinosaury roboty bolo nesmierne zábavné. Neustále sme pritom objavovali krásy tohto postapo sveta.

Už sa nevieme dočkať príbehového rozšírenia Burning Shores, ktoré vyjde exkluzívne na PS5 už v apríli 2023. Fanúšikovia sveta Horizonu si nenechajú ujsť ani hru Call of the Mountain, ktorá zase vyjde exkluzívne pre PS VR2 už 21. februára 2023.

