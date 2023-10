Hľadáme office manažéra! (A tak trochu aj executive asistenta a operations špecialistu)

Nebaví ťa stereotyp? Poď sa starať o pohodu kolegov a každý deň zažívať niečo nové!

Sme Refresher, svet modernej generácie. Dokážeme článkom naštartovať kariéru umelca alebo utlmiť divný trend. Okrem vtipných a jednoduchých článkov sa snažíme tvoriť aj hodnotné a náučné texty, predstavovať lokálnych hudobníkov, podnikateľov a iných šikovných ľudí, písať recenzie, natáčať reportáže a rôzne videá.

Máme vo veľkej miere mladý, moderne zmýšľajúci kolektív. Veľa skúsených zamestnancov, ale aj talentovaných ľudí, ktorí nemajú pracovné skúsenosti. Naša firemná kultúra je jednou z našich silných stránok. Vážime si každého jedného zamestnanca, proaktívny a šikovný človek má u nás zaručený kariérny postup a neobmedzené možnosti rastu.

Koho potrebujeme?

Na pozíciu office manažéra alebo manažérky hľadáme komunikatívneho, pozitívne nastaveného a zodpovedného človeka. Na tejto pozícii určite nebudeš zažívať stereotyp, keďže budeš mať na starosti široké spektrum pracovných úloh od starostlivosti o chod kancelárií, prípravy rôznej dokumentácie až po pomoc s organizáciou teambuildingu. Pre človeka, ktorý navštívi naše priestory, budeš prvým kontaktom s Refresherom, a teda komunikatívnosť a príjemné vystupovanie by mali byť tvojou súčasťou. Prácu dokážeš skĺbiť so školou, pretože hľadáme niekoho na part time!

Hľadáme niekoho, kto je dostatočne ambiciózny a chce s firmou rásť, brať si nové kompetencie a prijímať nové výzvy. V ideálnom prípade by sme chceli, aby bol náš budúci office manager (hneď alebo časom) tak trochu aj executive assistant pre našich manažérov a taktiež trochu operations specialist pokrývajúci rôzne podporno-administratívne úlohy vo firme.

Pozícia je vhodná aj pre študentov, keďže prácu je možné skĺbiť so školou. Primárne hľadáme part time kandidáta, s ktorým by sme postupne navyšovali úväzok aj zodpovednosti a časom by sa z neho mohol stať full time kolega. Ak máš dostatok skúseností a chceš pracovať na full time, ozvi sa nám a možno niečo vymyslíme, keďže práce je u nás viac než dosť.

Prečo hľadáme office manažéra?

V Bratislave máme veľký pekný office, v ktorom sa denne premelie viac ako 50 kolegov a veľa ďalších hostí a návštev, a my potrebujeme niekoho, kto nám pomôže so starostlivosťou o tento priestor a všetkých týchto ľudí. Potrebujeme niekoho, kto sa nám postará o chod nášho officeu, a niekoho, kto privíta, usadí a pohostí každú návštevu. Taktiež sa nám hodí niekto, kto nám dokáže pomôcť s neočakávanými pracovnými úlohami.

Čo všetko bude náplňou tvojej práce?

Celkovo bude náplňou tvojej práce udržiavať v práci pohodu kolegom, ale aj sebe. Budeš sa snažiť udržiavať kanceláriu v poriadku a sledovať, či máme dostatok všetkého, čo je pre naše fungovanie nevyhnutné (kancelárske pomôcky, káva, voda…), a možno aj niečo navyše, čo nám prácu spríjemní.

Tvojou úlohou bude dodávateľov týchto služieb vyhľadať, zabezpečiť a komunikovať s nimi.

Budeš pánom/paňou officeu a budeš dozerať, či všetko funguje ako švajčiarske hodinky. Chceme, aby si na poriadok nielen dohliadal/-a a ho aj udržiaval/-a a aktívne k nemu kolegov podnecoval/-a.

Budeš kontaktnou osobou pri komunikácii s recepciou a prevádzkarom budovy.

Vybavovanie kuriérov a zásielok na pošte bude tiež tvojou zodpovednosťou.

Keďže budeš prvou osobou, ktorú návšteva uvidí, budeš práve ty tým človekom, ktorý bude tvoriť obraz o Refresheri zvnútra, a tak bude tvojou prácou návštevu príjemne privítať a usadiť, kým sa nezačne plánované stretnutie.

Kolegovia sa budú môcť na teba obrátiť, ak budú potrebovať pomoc s vybavením nejakého ad hoc tasku, ako napríklad objednanie darčeka na narodeniny pre kolegu, príprava nejakého dokumentu alebo zabukovanie miesta na večerné posedenie.

Ako už bolo uvedené vyššie, chceli by sme, aby si postupne preberal/-a nové zodpovednosti, či už ako výkonný asistent pre manažérov, alebo operations špecialista.

Už teraz vieme, že by sme chceli, aby bol tento nový kolega alebo kolegyňa ďalším srdcom firmy, a teda budeme radi, ak budeš proaktívne prichádzať s nápadmi na zlepšenia či už chodu kancelárie, alebo atmosféry na pracovisku. :)

Požadované schopnosti a skúsenosti:

Predchádzajúce skúsenosti z oblasti office manažmentu a/alebo operations sú výhodou, no nie podmienkou.

Mal by si byť dobre zorganizovaný človek v rámci svojho času, kalendára aj ostatných pracovných procesov.

Výborná komunikačná zručnosť je na tejto pozícii kľúčová, keďže budeš predstavovať prvý „živý“ kontakt v priestoroch Refresheru.

Potrebuješ mať zvládnuté fungovanie s bežnými PC programami a nástrojmi.

Keďže budeš prepínať medzi viacerými úlohami naraz, istá miera flexibility a adaptability bude len výhodou.

Očakávame schopnosť „nasať“ firmu, hľadáme niekoho, kto bude fit do našej existujúcej kultúry.

Vodičský preukaz je výhodou, nie podmienkou.

Požadované osobnostné vlastnosti:

Komunikatívnosť

Asertívnosť

Leadership

Úprimnosť

Proaktivita

Nebojíš sa konštruktívne kritizovať a konfrontovať iných.

Vytrvalosť a odolnosť

Cit pre poriadok a detail

Dochvíľnosť



Čo u nás nájdeš:

Ľudí, ktorých ich práca baví a často je súčasťou aj ich osobného života.

Relatívne rýchlorastúcu firmu.

Budeš pracovať vo finančne nezávislej, čisto slovenskej firme, ktorá mesačne obsluhuje približne 2 milióny ľudí, má 10-ročnú históriu a silné meno na mediálnom trhu.

V pohode ľudí, uvoľnenú atmosféru.

Veľa komunikácie online a využívanie rôznych inovatívnych nástrojov.

Benefity ako vstupy na festivaly, lístky do kina, zľavy na oblečenie, vstupy/zľavy do fitka alebo kozmetického salónu.

Priestor na rast, vyjadrenie názoru a vplyv na smerovanie projektov a samotnej firmy.

Kredit na knihy, semináre, workshopy, ktoré prispejú k tvojmu profesijnému a osobnostnému rastu.



Plat a nástup:

Novú kolegyňu alebo kolegu hľadáme primárne na part time, sme ochotní uvažovať aj nad full time spoluprácou, ak nás presvedčíš.

Tvoja odmena bude závisieť od celkového počtu odpracovaných hodín. Pri 80 hodinách mesačne sa odmena môže začínať na 600 eur na živnosť alebo od 5 eur na hodinu na dohodu o brigádnickej práci študenta.

Finálna odmena, samozrejme, závisí aj od tvojich skúseností.

Office manažéra hľadáme do nášho officeu v Bratislave.

Nástup ASAP.

